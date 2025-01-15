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娛樂 電視

柯佳嬿爆「婚後身心俱疲」 認精神出軌吐驚人之語「要生了」

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿在在Netflix新戲《童話故事下集》和劉以豪的婚姻出現各種危機，還碰上陽光美男曾敬驊、前男友傅孟柏現身，連遲鈍的劉以豪心中都警鈴大響，但他自己在職場上遇到單親媽媽姚愛寗，這對夫妻各自遇上的男女關係，成為一大看點。

傅孟柏（右）在《童話故事下集》留戀前女友柯佳嬿，頻釋曖昧訊息。（Netflix提供）傅孟柏（右）在《童話故事下集》留戀前女友柯佳嬿，頻釋曖昧訊息。（Netflix提供）

《童話故事下集》可窺見夫妻走入禮堂，並不是從此過著幸福快樂日子。身心俱疲之際，柯佳嬿和帥氣暖男藥劑師曾敬驊相遇，一句「你很幸福嗎」就讓柯佳嬿魂不守舍，甚至說出「要生了」這樣驚人之語，曾敬驊貼心幫貼OK繃並以充滿磁性的溫柔嗓音提醒她：「不要只照顧別人，要好好照顧自己。」瞬間擄獲柯佳嬿長期疲憊不堪的心。

柯佳嬿（右）在《童話故事下集》遇上陽光帥鮮肉曾敬驊，竟直呼「要生了」。（Netflix提供）柯佳嬿（右）在《童話故事下集》遇上陽光帥鮮肉曾敬驊，竟直呼「要生了」。（Netflix提供）

另一方面，柯佳嬿的同事兼大學前男友傅孟柏對她仍留戀，忍不住靈魂拷問：「如果我那時候回來，妳沒有剛好要結婚，我們現在會在一起嗎？」而總惹得柯佳嬿生氣憤而離家的劉以豪內心警報器大響，急忙在深夜追出門向她溫情喊話：「老婆，回家啦！」

姚愛寗（右）在《童話故事下集》成單親媽媽，與劉以豪職場關係曖昧。（Netflix提供）姚愛寗（右）在《童話故事下集》成單親媽媽，與劉以豪職場關係曖昧。（Netflix提供）

另外，劉以豪也在職場遇到嬌小無害的小學妹姚愛寗，是位獨自帶著5歲小孩的單親媽媽，總讓身旁的人對她激起保護慾，面對劉以豪對她的照顧，姚愛寗心中也不免掀起一些漣漪。

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