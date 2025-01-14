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玄彬《我叫金三順》嫩樣回歸登台！戲裡脾氣火爆喊冤：忠於劇本

玄彬（左）、金宣兒主演《我叫金三順》將於月底重新播出。（緯來戲劇台提供）玄彬（左）、金宣兒主演《我叫金三順》將於月底重新播出。（緯來戲劇台提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神玄彬預計明（15）、後（16）兩天登台，為主演新片《哈爾濱》出席影人見面會，令粉絲迫不及待見到偶像一面；正好他主演的經典好戲《我叫金三順》預計31日晚間9點於緯來戲劇台播出，要讓觀眾重溫經典好劇。

日前《我叫金三順》在韓國重新剪輯推出，引來觀眾極大回響，玄彬在《金三順》中演出霸總，火爆脾氣狂掀熱議，讓躋身「溫柔奶爸」的玄彬打趣喊冤表示，只是忠於劇本演出。

《我叫金三順》將於月底重新播出。（緯來戲劇台提供）《我叫金三順》將於月底重新播出。（緯來戲劇台提供）

《我叫金三順》描述金宣兒飾演的金三順和玄彬飾演的玄振軒上演「假戀愛又真愛上」的逗趣劇情，金宣兒說，演出該劇是她人生轉捩點，「金三順」就像是陪伴她很長時間很珍貴的朋友，多年後再次跟觀眾見面，感到很開心又興奮。

此外，《我叫金三順》顛覆以往韓劇女主角設定，劇中的三順身材微胖，並非韓劇中公式中嬌弱女主的類型，引起女性觀眾的共鳴。

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