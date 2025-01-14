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秋英宇《玉氏夫人傳》露點了！裸秀「太平洋寬肩」獲林知衍認證

秋英宇在古裝韓劇《玉氏夫人傳》分飾兩角。（Hami Video提供、翻攝自IG）秋英宇在古裝韓劇《玉氏夫人傳》分飾兩角。（Hami Video提供、翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲的秋英宇出道才4年，在古裝韓劇《玉氏夫人傳》擔綱男主角，他在戲中一人分飾兩角，除了是林知衍的丈夫，還是朝鮮說書人，在劇情中更不吝裸露健壯上半身，包括林知衍也認證他的好身材。

《玉氏夫人傳》熱播，第十集創下11%收視佳績，除了林知衍人氣水漲船高，秋英宇同樣連三週在戲劇話題男星排行榜前五名屹立不搖，據最新一週排行，討論度僅次於柳演錫、李政宰之後。

秋英宇在古裝韓劇《玉氏夫人傳》秀健壯身材。（翻攝自IG）秋英宇在古裝韓劇《玉氏夫人傳》秀健壯身材。（翻攝自IG）

秋英宇在劇中展現現代舞優美舞姿，甚至展現歌唱實力，還和Lia一起替《玉氏夫人傳》獻唱主題曲《我們再也不分離》，年紀輕輕才華洋溢，能演能舞也能唱，被看好是未來新生代潛力股。

此外，身高186公分的他在戲中露出倒三角結實肌肉曲線，讓戲迷直呼養眼，連林知衍受訪都坦承注意過秋英宇的好身材，直呼對方有「太平洋寬肩」，笑稱如果不當演員，感覺也適合當擊劍選手。《玉氏夫人傳》在Hami Video上架。

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