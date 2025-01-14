好萊塢團結一心 迪士尼華納Netflix紛捐款賑野火

洛杉磯野火焚燒至今仍未撲滅。（法新社）

洛杉磯野火焚燒至今仍未撲滅。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕7日起開始延燒的洛杉磯野火焚燒至今仍未撲滅，不但造成至少24人死亡、無數建築遭燒毀，許多名人、巨星的家園也慘遭破壞，在這個世界娛樂首都受重創之際，好萊塢大團結，娛樂、影視產業巨頭包括迪士尼、華納兄弟探索集團、索尼、派拉蒙等主流片廠，以及Netflix、Amazon等串流平台紛紛慷慨解囊，踴躍捐款。

這些產業巨頭都希望好萊塢這個娛樂首都能夠儘快重建，一位華納兄弟的代表認為：「我們的工作室在這兒超過100年，我們必須幫助受災者從災難中走出來並恢復，無論花多少時間都要重建家園」。

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慈善家尤里威廉斯穿著死侍服裝為洛杉磯野火受災者進行募款。（路透）

Netflix也捐款給洛杉磯消防局基金會、加州社區基金會野火重建基金、全球中央廚房、電影與電視基金以及娛樂社區基金。Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯指出：「對於洛杉磯不熟悉的人而言，他們只會想到棕梠樹、紅毯、豪宅、明星，但對於我們這些將洛杉磯視為家園的人來說，這是來自世界各地、各行各業充滿才華與勤奮努力的人所組成的家庭，這兒蘊涵了無數人的夢想」。

迪士尼也大手筆捐出1500萬美元（近新台幣5億元），迪士尼首席執行長鮑伯艾格很自豪能在這個危難的時候，向這個隨時堅韌且充滿活力的地方伸出援手。

截至13日為止，根據加州消防局估算，野火已燒毀超過1萬2300處建築，大多數電影和電視製作都受到緊急情況暫停工作。美國總統拜登亦將這場災難列為「聯邦重大災害」之一。

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