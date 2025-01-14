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分手波特王8個月 荒姨宣布懷孕「超音波照曝光」

荒姨（右）去年4月與波特王和平分手。（翻攝自臉書）荒姨（右）去年4月與波特王和平分手。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「波特王」日前爆料中國砸重金對台灣進行「文化統戰」，此言一出掀起網紅圈至演藝圈一陣獵巫，爾後不久又自爆去年4月與同為網紅的「荒姨」和平分手。如今事隔8個月，荒姨宣布懷懷孕，甚至曬出超音波照證實喜訊，許多粉絲也紛紛獻上祝福。

荒姨曬出寶寶超音波照證實懷孕喜訊。（翻攝自IG）荒姨曬出寶寶超音波照證實懷孕喜訊。（翻攝自IG）

荒姨與波特王於去年7月共同對外宣布已和平分手3個月，她甚至大方表示：「是時候幫他徵個女友了！因為我希望他能過得比任何人都幸福！」沒想到，荒姨在分手8個月後，11日在YouTube頻道上傳影片宣布自己懷孕，孩子的爸「山姆老思」的帥氣面容也一併曝光。

「希望寶寶不要讓我吃太多苦，畢竟我是個很不能吃苦的女人！」荒姨昨（13日）晚間曬出胎兒的超音波照，透露目前已邁入第9週且孕吐超級嚴重，每天無時無刻都在孕吐，偶爾嗜睡、頭痛、頭暈到不行，她有感而發表示：「全天下媽咪辛苦了，真的不知道懷孕初期這麼難受...」。

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