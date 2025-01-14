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娛樂 最新消息

陳奕首認愛五分埔千金！讓女友「視訊裸男」曝親密暱稱

陳奕（記者潘少棠攝）陳奕（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕38歲的陳奕桃花滿天飛，近日被拍到和網紅技安的妹妹、五分埔千金紀曦晨約會，對方IG有13.3萬粉絲，算是頗有名氣的網紅，陳奕今出席BL新戲《印象 青春》首映會首度認愛，甜蜜蜜說：「今天剛交往滿10個月。」一旁徐謀俊爆料陳奕都暱稱女友「寶寶」，因2人有次一起住飯店，徐謀俊上半身沒穿衣服，陳奕剛好在視訊，「他還拍我裸上半身給他女友看！」

五分埔千金紀曦晨有13.3萬粉絲。（翻攝自IG）五分埔千金紀曦晨有13.3萬粉絲。（翻攝自IG）

陳奕女友比他小10歲，他不怕有代溝，雖然剛認識時，女友不知道他是藝人，「剛出道時，女友才9歲，還在讀國小。」，接著陳奕指著身旁一票小鮮肉說：「我跟這些弟弟相處久了，都變年輕！」接著話鋒一轉，吐槽差三、六、九歲都不好，像是他和同為男團「AK」的沈建宏就差6歲，突如其來插了沈建宏一刀，讓所有人笑出來。

左起文威登、朱宇謀、徐謀俊、陳奕、簡楨庭（記者潘少棠攝）左起文威登、朱宇謀、徐謀俊、陳奕、簡楨庭（記者潘少棠攝）

陳奕坦言女友不是圈內人，像是他最近要開拍新戲《男公館》，戲裡有很多親密戲，他說：「會慢慢溝通。」雖然才交往十個月，雙方都見過彼此家長，以結婚為前提交往？陳奕說：「往那方向努力，拍那麼多戲，該完成自己人生的事。」

而他過去桃花不斷，經紀人在旁補充陳奕這次對待感情是認真的，還主動帶女友給身邊的人看，讓他非常緊張，趕緊說：「以前的都別提了，現在只有這個，大家仁慈點，不要嚇到對方，我的幸福就靠各位了。」

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