經營社群比拍AV還痛苦！ 香水純「壓力過大」健康亮紅燈

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優香水純（香水じゅん）日前傳出健康狀況不佳，因為壓力造成全身性紅斑性狼瘡，將暫時離開網路，放棄經營社群，讓許多粉絲不捨。對此，台灣AV達人一劍浣春秋指出，對於AV女優而言，經營社群帶給她們相當大的壓力，「經營社群比拍片痛苦」。

AV女優香水純。（翻攝自IG）

香水純2日於Threads上發文表示，決定暫時離開網路，自從工作以來，壓力和全身性紅斑性狼瘡變得更加嚴重，雖然有去看醫生，不過也正是因為看了醫生才讓她明白，自己過於勉強，因此決定放棄社群經營。此外，她承諾工作方面不變，會繼續舉辦活動也會好好拍片。

一劍浣春秋舉以AV女優白石桃為例，她曾被問及，為何不用Instagram？她則回應，「X都不知道怎麼更新了，再加一個IG會焦慮到吃不下飯、睡不著覺。」事實上，她私下不懂自拍與修圖，更不知道該跟粉絲說什麼，因此每次在X上的發文都是由經紀人幫忙修圖、想內文。一劍浣春秋形容她就是「對社群經營過敏」。

AV女優白石桃。（翻攝自IG）

一劍浣春秋指出，部分AV女優擔心經營社群導致身分曝光，像是小坂七香就因為被標記的IG貼文而被朋友發現拍AV，結果她只好把名字和ID都改了。

不過，一劍浣春秋強調，社群經營仍是相當有效，並舉例說明，像河北彩伽、桃乃木かな（桃乃竹香奈）、新ありな（新有菜）、涼森れむ（涼森玲夢）、伊藤舞雪以及山岸あや花（山岸綺花）都是社群能力很強的高手，她們不僅會拍美美的自拍照，也擅長和粉絲互動，「這樣的女優發展肯定不會太差的」。

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