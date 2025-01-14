小甜甜赴中國發展PO文翻車 網友抓包1點狂酸：又說謊

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小甜甜」張可昀帶著女兒米苔目離開台灣演藝圈，前往中國廈門尋找另一片新天地，她相當積極經營中國社群平台，分享日常生活與粉絲互動。然而，其中一則貼文小甜甜自稱素顏拍片，卻引起中國網友吐槽，「這大睫毛怎麼就素顏了」。



「小甜甜」張可昀。（翻攝自小紅書、IG）

小甜甜去年無預警宣布離開台灣，要到廈門發展直播事業，而她也註冊了中國社群平台「小紅書」，個人簡介中寫道，「我就是台灣綜藝女諧星，但也很會演戲的小甜甜」，引起網友熱議。

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值得注意的是，小甜甜去年10月在小紅書PO出的影片中，除了簡介自己現狀之外，也不忘喚醒網友的記憶，「我覺得好像從康熙停播之後，我們之間就斷了聯繫」，她還強調，是素顏狀況下錄影片，稱「雖然已經有一點點年紀了，但完全看不出歲月的痕跡。」

網友反應。（翻攝自小紅書）

影片曝光後，立刻掀起網友討論，紛紛留言大酸，「我覺得妳越來越像汪東城」、「這大睫毛怎麼就素顏了」、「素顏？ Excus」、「你對素顏有什麼誤解」、「不是，咱就是說，雖然我是很喜歡你，但是你這冗長的睫毛，你告訴我這是素顏」、「你這是素顏？？拜託」。不過，也有不少粉絲幫忙緩頰，「越來越美了呢」、「你具有一股自信美」、「愛你！認識你很多很多年了」。

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