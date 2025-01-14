頒獎典禮直接要求「拳上」宿敵！壞小子羅比喊話釘孤支被老婆嫌丟臉

《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕音樂電影《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編，早年脾氣火爆的羅比宛如「英國89」，過去除了表演風格大膽前衛、態度桀驁不馴，羅比也曾多次嗆聲宿敵「綠洲合唱團」的連恩蓋勒格乾脆出來「釘孤支」，對比近年不少網紅一言不和就邀「拳上」一決高下，堪稱「拳上始祖」之一。

現年50歲的羅比首次挑戰連恩是在2000年的全英音樂獎上，當時他還提出了一筆10萬英鎊的賭注。相隔20年過後他也再度提議兩人為了替英國國民健康系統募款進行一場「專業」的拳擊比賽，但在妻子艾達菲爾德稱這個想法「丟臉」後，他於次月撤回了這個提議。

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艾達當時對羅比說：「我覺得這很丟臉。你45歲了，還要進擂台互相揍？這太幼稚了。」她說兩人都不是巔峰狀態了，「很遺憾地告訴你，你們都過了20多歲的巔峰期。你們現在都『老』了。你的背會受傷，你的膝蓋會撐不住。我還得從鬼門關把你救回來。我完全不理解這有什麼意義。」

除了勸退丈夫，艾達也說想寄一張聖誕卡給連恩，「我們要融化這個雪人的冰冷心。」最後他也同意妻子的說法。而隨著時間過去，近年他和連恩似乎放下了過去的不和，連恩曾看到羅比談到自己與憂鬱症抗爭的經歷後，主動在社群表達關心，還送上愛與祝福，希望羅比和家人一切安好。」

羅比去年也對於連恩與哥哥諾爾上演「綠洲合唱團」世紀大和解相當興奮，還稱這場重聚是「對我們國家來說的一次治癒時刻」。究竟發生了什麼事情讓羅比有這些性格上的轉變，觀眾可以從電影《更好的人》中一探究竟。尤其連恩也有出現在電影《更好的人》中，讓羅比笑言：「我不知道連恩對於自己出現在電影中會有什麼反應，這將會很有趣！」《更好的人》將於1月17日（本週五）在台上映。

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