晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

頒獎典禮直接要求「拳上」宿敵！壞小子羅比喊話釘孤支被老婆嫌丟臉

《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編。（双喜提供）《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕音樂電影《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編，早年脾氣火爆的羅比宛如「英國89」，過去除了表演風格大膽前衛、態度桀驁不馴，羅比也曾多次嗆聲宿敵「綠洲合唱團」的連恩蓋勒格乾脆出來「釘孤支」，對比近年不少網紅一言不和就邀「拳上」一決高下，堪稱「拳上始祖」之一。

現年50歲的羅比首次挑戰連恩是在2000年的全英音樂獎上，當時他還提出了一筆10萬英鎊的賭注。相隔20年過後他也再度提議兩人為了替英國國民健康系統募款進行一場「專業」的拳擊比賽，但在妻子艾達菲爾德稱這個想法「丟臉」後，他於次月撤回了這個提議。

艾達當時對羅比說：「我覺得這很丟臉。你45歲了，還要進擂台互相揍？這太幼稚了。」她說兩人都不是巔峰狀態了，「很遺憾地告訴你，你們都過了20多歲的巔峰期。你們現在都『老』了。你的背會受傷，你的膝蓋會撐不住。我還得從鬼門關把你救回來。我完全不理解這有什麼意義。」

除了勸退丈夫，艾達也說想寄一張聖誕卡給連恩，「我們要融化這個雪人的冰冷心。」最後他也同意妻子的說法。而隨著時間過去，近年他和連恩似乎放下了過去的不和，連恩曾看到羅比談到自己與憂鬱症抗爭的經歷後，主動在社群表達關心，還送上愛與祝福，希望羅比和家人一切安好。」

羅比去年也對於連恩與哥哥諾爾上演「綠洲合唱團」世紀大和解相當興奮，還稱這場重聚是「對我們國家來說的一次治癒時刻」。究竟發生了什麼事情讓羅比有這些性格上的轉變，觀眾可以從電影《更好的人》中一探究竟。尤其連恩也有出現在電影《更好的人》中，讓羅比笑言：「我不知道連恩對於自己出現在電影中會有什麼反應，這將會很有趣！」《更好的人》將於1月17日（本週五）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中