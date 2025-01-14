《五福臨門》王星越與「劉亦菲接班人」談戀愛 歡喜冤家相愛相殺

王星越（右）在《五福臨門》戀上盧昱曉。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕《延禧攻略》製作人于正擔任Netflix古裝劇《五福臨門》總製作人，找來在《墨雨雲間》的「肅國公」王星越，飾演京城有名有錢地主「柴安」，對於《五福臨門》即將上架，他向台灣觀眾說：「非常感謝大家的支持，相信《五福臨門》一定會給大家帶來不一樣的感受，希望大家能夠喜歡這部輕鬆愉悅的合家歡作品，敬請期待吧！」

《五福臨門》造型場景超考究。（Netflix提供）

而有「劉亦菲接班人」之稱的盧昱曉先前在《雲之羽》以「上官淺」一角讓人留下深刻印象，此次在《五福臨門》飾演酈家三娘子「康寧」，她也向台灣觀眾分享心情，「《五福臨門》不論是造型還是場景，都非常考究，風格也是十分的歡樂喜慶，希望我們這部劇能得到大家的喜歡。」

請繼續往下閱讀...

《五福臨門》講述「酈家」5位相貌出眾的女兒，因為繼承了母親「酈娘子」火爆脾氣而被外界戲稱為「酈家六虎」。母親憂心她們在老家洛陽難以找到合適的婚配，便決定舉家遷往繁華的汴京，希望為女兒們尋覓理想的夫婿，6位性格各異的女子一邊創業、一邊展開尋夫之旅，過程充滿曲折與趣味。

王星越在《五福臨門》飾演精通人情世故的「柴安」。（Netflix提供）

其中，盧昱曉遇到歡喜冤家王星越，彼此因經營對門酒樓搶生意互看不順眼，展開一連串爭鋒相對、相愛相殺的浪漫故事。盧昱曉形容三娘：「有勇有謀，扛得起擔子，撐得起場面，對得起內心，是繼承了酈女士（倪虹潔飾）美好品質的酈家行三的康寧。」

吳宣儀在《五福臨門》飾演５位姐妹裡唯一出嫁、對夫婿管教甚嚴的酈家二女兒。（Netflix提供）

王星越則稱角色「柴安」是非常有商業頭腦的創二代，「他精通人情世故，性格卻非常細膩溫柔，在遇到問題的時候總是第一個站出來維護家人朋友，而且很善於換位思考；出身富裕但不紈絝，三觀也很正的一個好青年」。

盧昱曉自認和角色個性類似，是個聰明且很多想法的人，「一旦有了想法就會雷厲風行的去做，有自己非常想要做的事會努力爭取。」王星越在復仇古裝劇《墨雨雲間》以「肅國公」一角圈粉無數，對此這次則飾演京城有名的有錢地主柴安，他說：「2個角色其實有一些相似的地方，比如都很重感情，在意身邊家人朋友的感受，願意為大家解決問題」。

劉些寧演出《五福臨門》，首次和這麼多的同齡姐妹一起拍戲 十分歡快。（Netflix提供）

倪虹潔飾演酈家大家長，她2020年因在影集《摩天大樓》中飾演Angelababy的母親更被觀眾熟知。此次在《五福臨門》成為5位女星的媽媽，她直呼：「酈娘子是是我演過的這麼多角色中，母性光環最為強烈且堅韌的母親。」形容角色「酈娘子」始終微笑著面對苦難，在與五個女兒的相處中，既有嚴格的教導，也有母親的慈愛，總是把自己放在最後一位，是一位有著很大羽翼的媽媽，她更分享：「現實中我們家的貓貓陪我在劇組期間生了5隻小貓，感覺像是收到了特別的禮物，現在看到貓貓們還會想起我的女兒們，很想她們。」喊話5位女兒要好好照顧自己，保重身體。

盧昱曉在《五福臨門》飾演有勇有謀酈家三娘子。（Netflix提供）

《寧安如夢》的劉些寧則是「酈家大娘」，在劇中聰慧穩重、外剛內柔；飾演二娘的吳宣儀，則是從選秀節目《創造101》出身，是5位姐妹裡唯一出嫁、對夫婿管教甚嚴的女兒。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法