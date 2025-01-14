遇追尾車禍自嘲遭天譴 網紅八炯最新發聲：我都平安

八炯最新發聲：「我都平安。」（翻攝自八炯臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕反共網紅八炯12日爆料中國滲透台灣，被查出在新北、台中設有5據點，協助民眾辦理中國身分證，昨（13）日竟遇上車禍被追尾，八炯與「閩南狼」陳柏源透過影片向桃園市議員詹江村道歉，稱「我們遭到報應了」；對此，詹江村回應，如果真的是遭受天譴，那也是罪有應得，應誠心向天懺悔，而不是對著媒體道歉。

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昨晚深夜八炯在「攝徒日記八炯」臉書粉專發文表示：「公布新的中共身分證，國民黨就不用洗地了，很多人都持有中國身份，而且法治國家取證需要時間，並不是獨裁國家，想栽贓誰就是誰。」強調車禍的事告一段落了，「我都平安，謝謝大家關心。」

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八炯與閩南狼因被詹江村提告，欲前往警察局做筆錄，途中發生車禍，2人透過影片表示要向詹江村說聲對不起，表示作為平民老百姓，被連霸20年的議員提告，但「我們連碰都沒有碰到你，就被你提告妨害自由，現在也遭報應，前往警局的路上被追撞、還被追尾，2人還說過幾天要到詹江村水族店、服務處放鞭炮洗門風。

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詹江村昨則持續透過臉書直播與八炯開戰，他指出八炯沒有提供任何證據，公然散佈台灣有20萬人擁有中國身分證，甚至在新北、台中共設5個據點，協助民眾辦理中國身分證，他表示，這種講法並無任何依據，且根據內政部查核，證實擁有中國身分證的公民不到10人，認為八炯行為已明顯違反社會秩序維護法，希望警察機關法辦。

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