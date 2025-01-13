站「四嬛戀」還是「果嬛戀」？孫儷揭女兒1句話給答案

孫儷女兒小花是後宮甄嬛傳忠實劇迷。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年首播至今熱度不減，相隔13年演員再次聚首本月11日澳門舉辦的《甄嬛愛不停－－甄嬛傳小主節晚會》，演出女主角「甄嬛」的孫儷透露女兒是忠實劇迷，希望甄嬛和皇上在一起。

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孫儷日前在《甄嬛愛不停》活動被問到「小花比較站四嬛戀還是果嬛戀？」她表示早就問過女兒這一題，現場賣關子要主持人猜猜看，兩位主持人有志一同都猜測是果郡王，不過結果卻超乎眾人預料。

孫儷透露女兒站甄嬛跟皇上。（翻攝自微博）

孫儷揭曉女兒喜歡甄嬛和皇上在一起，小花更告訴她：「這不是妳進宮的心願嗎？願得一心人，白首不相離。」此外，孫儷昨（12日）也發文透露活動上最開心的就是女兒，「和各宮娘娘拍了照片還要了簽名，為了表達她的激動，小花給我畫了畫送給了我。」網友得知小花選擇後笑言「話不多說，我要再看一遍」、「不行！我要高舉果嬛大旗」、「我也是四嬛黨，就喜歡嗑這種難受的」、「我跟小花是同道中人」。

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