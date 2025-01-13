「樂天新有菜」正式離隊！菲菲不捨哭了 感性告別球迷

樂天女孩「菲菲」也在本季離隊名單中，今（13）日不捨告別球迷。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩「菲菲」李恩菲因外表與日本AV女優新有菜相似，被網友稱為「樂天新有菜」，菲菲也是樂天本季畢業名單之一，今（13）日她不捨發文告別樂天，引外界關注。

菲菲成為樂天女孩轉眼來到第6年，於本季結束後正式離隊，她感性寫下：「轉眼我在樂天女孩的旅程已經來到了一個階段的終點，謝謝每一個曾經支持喜歡我的你，這裡是我大學青春美好的回憶，有陪著我曬太陽應援的你們，也有為勝利吶喊的歡呼聲，還有一路陪伴我，看著我成長的大家，想起這些經歷，眼淚不禁還是流下」。

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菲菲也表示非常感謝球團給予她舞台，她才能夠被看見，「用笑容用汗水跳的每一場比賽，都讓我的生命更加豐富和精彩，成為我人生難忘的回憶，我會永遠記在心裡不忘記」。菲菲強調，離別不是結束，呼籲大家能繼續為樂天加油，也希望能給即將展開新的旅程的她一如既往的支持和祝福。

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