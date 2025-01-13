許常德、釋昭慧戰火方興未艾 「睛視媳婦」自動參戰

李健儀教授的「佛陀問病圖」創作，持續於嘉義大林慈濟醫院院長室展示。（圖由嘉義大林慈濟醫院提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」掀起創作、贗品風波，資深音樂人許常德認為釋昭慧數度在社群發文試圖讓一切翻篇，但細看文字卻「不討論是非，只在乎護航」，兩人打起筆仗，釋昭慧回擊暗指許常德是「罵人先生」。這頭戰火正酣。沒想到另一頭「睛視媳婦」黃宥嘉也自動參戰，她今（13）在社群發文，對釋昭慧提問：「是一般世俗之人作為。既如此，宗教收益為何免稅？」

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眼科醫師黃宥嘉認為釋昭慧的作法只是以告止謗。（翻攝自臉書）

黃宥嘉表示自己看了釋昭慧回應許常德的內容，內心有很多疑惑，所以才發文。釋昭慧回應「罵人先生」的文章內表示，這次不和許常德計較，之後就有可能走上法律途徑，並說自己一直以「低僧」自居，高僧做不出來的事，低僧可以做得出來。黃宥嘉認為「不認真討論他人的著作權。卻只看到自己可以提告誹謗、妨礙名譽。」她更加大力道，指出以告止謗其實也不是「低僧」作為。是一般世俗之人作為，既然如此「宗教收益為何免稅」？

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玄奘大學宗教與文化系教授釋昭慧。（資料照）

許常德質問釋昭慧「修行的智慧在哪裡？」釋昭慧則反擊認為許常德中文不好，甚至摘錄許常德文章中的四點內容進行反駁及否認，最後還說：「請別一味指著鼻子罵我，請趕緊去問問健儀院長，我有讓他『打擊很大』嗎？」釋昭慧進一步說：「罵人先生不但中文程度不好，看來連法律常識也很不夠」並趁此提醒許常德「姑且放你一馬，但是請你聽好，下不為例」並說若有下次將以本國國民（而非修行人）身分請許常德到地檢署報到。

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