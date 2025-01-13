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洪敬堯簽下美魔女陳儀瑾力拼金曲新人！先出難題練唱江蕙歌曲

洪敬堯（左）誇陳儀瑾歌聲清亮、有辨識度。（無限願景音樂工作室提供）洪敬堯（左）誇陳儀瑾歌聲清亮、有辨識度。（無限願景音樂工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕46歲的美魔女陳儀瑾推出首張個人專輯《攏是愛》，知名製作人洪敬堯也和她合唱多首歌曲，大讚陳儀瑾歌聲清亮、有辨識度，談到：「也會期待她可以角逐金曲新人獎，她的歌聲和實力是可以的。」

洪敬堯簽下陳儀瑾，最高興的可能是陳儀瑾的老公，她笑說老公根本是洪敬堯的「腦殘粉」，所以更支持她進入歌壇。

洪敬堯（左）希望陳儀瑾有機會拚金曲新人獎。（無限願景音樂工作室提供）洪敬堯（左）希望陳儀瑾有機會拚金曲新人獎。（無限願景音樂工作室提供）

為了培訓陳儀瑾，洪敬堯一開始就告訴她：「妳以二姐（江蕙）當目標。」要求她第一首練唱的歌曲就是江蕙的歌《花若離枝》，共練唱的兩、三首江蕙的歌曲。

江蕙7月開始將在高雄巨蛋和台北小巨蛋開唱，陳儀瑾透露自己全家總動員搶票，也幸運抽中4張演唱會門票，她說到時候一定要帶媽媽去朝聖江蕙的演唱會。

陳儀瑾進入歌壇，老公也很支持。（無限願景音樂工作室提供）陳儀瑾進入歌壇，老公也很支持。（無限願景音樂工作室提供）

陳儀瑾和老公結婚20年，透露：「我只交一個男友就結婚了。」兩人沒生小孩，但夫妻倆都喜歡毛小孩，「我兩隻黃金獵犬、兩隻臘腸狗，還有三隻貓。」新歌《有你陪伴》唱出對寵物的愛，陳儀瑾說：「還沒錄音就爆淚了，我說：『老師（洪敬堯），你的歌太過分了，太感人了！』」

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