「最美港姐」李嘉欣與富商老公15年婚 一動作曝真相

有「最美港姐」之稱的李嘉欣。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「最美港姐」之稱的李嘉欣自從2008年與富商許晉亨結婚後，便逐漸淡出演藝圈，兩人結婚至今已16年，真實生活狀況究竟如何，竟從劉德華演唱會上李嘉欣的一個小動作展露無疑。

54歲的李嘉欣狀態保持得相當好，皮膚Q彈緊繃、身材也凹凸有致，先前將13歲兒子送至英國貴族學校讀書之後，夫妻倆便沉浸在兩人世界，彷彿回到新婚時期。

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李嘉欣（左）和老公許晉亨一同欣賞劉德華演唱會。（星島日報提供）

日前劉德華在紅館舉辦演唱會，李嘉欣、許晉亨夫妻也手拉著手在台下聆聽天王美聲，有網友拍到兩人現場互動，只能說兩人感情好到混進了蜜，一舉一動都甜出汁。

李嘉欣（左）貼心替老公拿掉頭上的紙花。（星島日報）

李嘉欣夫婦和姊姊李嘉明、姊夫顧毅勇一起去聽劉德華演唱會，劉德華唱到〈世界第一等〉，李嘉欣相當投入的揮動著螢光棒。演唱會中場還有撒紙花塑造氛圍的橋段，只見紅館上空有無數紙花散下，彷彿下雪一般，但李嘉欣的注意力始終都放在許晉亨身上，看到許晉亨身上黏著紙花，李嘉欣還貼心的一枚一沒撥下來，灑糖行為讓人大呼甜蜜。

李嘉欣和許晉亨感情極好，出門時總是手牽著手，過去也曾經有網友拍到李嘉欣試鞋，商場大亨許晉亨竟貼心彎腰替李嘉欣繫鞋帶的畫面，閃光閃到讓人眼睛睜不開。

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