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娛樂 最新消息

2屆香港金像影后袁詠儀 相隔16年再拍電視劇

袁詠儀（左）上一部電視劇已是2009年《富貴門》。（香港星島日報）袁詠儀（左）上一部電視劇已是2009年《富貴門》。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕53歲港星袁詠儀1990年當選香港小姐冠軍，只在TVB兩年演過5部港劇，之後火速轉向大銀幕發展。袁詠儀曾回TVB拍攝2008年《疑情別戀》及2009年《富貴門》，距離現在相隔16年，近日有網友曝光袁詠儀重返電視界消息，引發關注。

袁詠儀往電影界發展成績亮眼，1993年以《亞飛與亞基》奪下金像獎最佳新演員，隔年憑《新不了情》、1995年再以《金枝玉葉》2度封后，成為首位連續3年獲金像獎女演員。

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袁詠儀近年只接中國工作。（香港星島日報）袁詠儀近年只接中國工作。（香港星島日報）

近年袁詠儀有接拍中國電視劇，猶如淡出香港幕前，鮮少有新作推出，外傳她近期鳳還巢回TVB，被目擊在深圳酒店開工，被發現坐在咖啡廳的她望向窗外，露出若有所思神情。

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當天袁詠儀紮起馬尾，穿上全黑打扮，十分幹練，引起粉絲好奇。原PO留言：「袁詠儀時隔16年再為TVB拍攝新劇《模仿人生》，上一次還是2009年《富貴門》，這次女主角真的驚喜啊，劇中和女星張曦雯有精彩對手戲，太期待了！」

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