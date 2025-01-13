（影音）五月天新加坡開唱 阿信託付萬人照顧「共同的小女兒」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天鼓手冠佑的女兒「小玫瑰」劉芯妤目前和妹妹正在新加坡求學，昨（12）晚五月天在新加坡國家體育館舉辦當地最後一場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，小玫瑰也驚喜上台演唱孫燕姿的歌曲《天黑黑》。

五月天新加坡開唱，冠佑（左二）的女兒小玫瑰（左三）驚喜上台獻唱。（相信音樂提供）

原本小玫瑰在台下，阿信說：「我看到一個特別的女孩。」並歡迎小玫瑰上台，阿信提到小玫瑰目前正在和知名音樂人李偲菘和李偉菘學音樂，小玫瑰說：「學音樂很快樂！」但因小玫瑰和爸爸冠佑分別在新加坡和台北生活，阿信問她很久沒看到爸爸會不會想他，小玫瑰說會呀，阿信問有多想？她則轉頭對著爸爸冠佑獻飛吻說：「Miss you！」

請繼續往下閱讀...

冠佑（左）和女兒小玫瑰同台，臉上滿是笑意。（相信音樂提供）

小玫瑰毫不怯場演唱《天黑黑》，之後對全場歌迷說：「謝謝大家，每次給我溫暖的私訊我都收到了，謝謝你們，謝謝你們愛五月天。」

阿信則談到：「這25年，五月天和新加坡的故事在今天又寫下新的一筆，五月天的第二代，我們5個人共同的小女兒小玫瑰就留在新加坡給你們照顧了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法