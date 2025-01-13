濟州航空空難！黑盒子事發前4分鐘停擺 網紅機長揭疑點：說謊

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國濟州航空一架波音737-800客機去年12月29日墜毀，導致179死。然而，南韓交通部指出，該機飛航資料紀錄器、座艙語音紀錄器兩個「黑盒子」，約在該機撞上機場水泥結構爆炸起火前4分鐘停止記錄。對此，YTR瘋狂機長詹姆士昨（12日）拍片點出事件諸多疑點。

南韓濟州航空去年12月29日發生空難。（法新社）

瘋狂機長詹姆士一開始就發表不自殺聲明，稱自己的生活娛樂、食衣住行都很爽，退休生活盡逍遙，毫無理由提早見祖宗，接著指出，韓國交通部11日表示，濟州航空2216空難的紀錄，所謂的黑盒子，在撞擊到水泥牆的前4分鐘，裡面的所有資料，包括座艙語音紀錄器及飛航資料紀錄器，全部盡失，這讓他配上一段影片直呼，「你說謊！你不是一個誠實的人。」

請繼續往下閱讀...

瘋狂機長詹姆士提到，1991年美國聯合航空585號空難，當時飛機方向舵卡死，幾秒內就墜落，黑盒子資料也是全毀，於是事故調查拖延至1996年，另一起空難發生，才發現兩架飛機皆是方向舵設計有問題，「再來就找不到任何空難事件，黑盒子資料盡失」。

瘋狂機長詹姆士指出，唯一有可能是斷電資料盡失，不過黑盒子其實斷不了電，除非是在飛行過程中把電瓶拆了，「把電瓶拆了，還要確保其他電源都已經沒有狀況下，拆電瓶才有意義，不然也沒有用，你說資料盡失我不太相信，它要能夠承受3400個G，等於480公里撞鋼牆，但你才210海哩、388公里撞水泥牆」。

YTR瘋狂機長詹姆士。（翻攝自YT）

瘋狂機長詹姆士強調，在撞擊力道沒有達到極限之下，現在說黑盒子資料盡失，讓他不太相信，「人家實驗是直接裝在那邊撞，你黑盒子還是放在最機尾的地方，我不知道你信不信？我是不信」，況且黑盒子並無所謂的開關，而是有電就會啟動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法