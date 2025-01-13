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娛樂 電影

《音速小子3》北美突破2億美金！正式登頂系列最賣座

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座系列最新作《音速小子3》上週末（1月10至12日）在北美上映邁入第4週，再進帳1100萬美金（約台幣3.64億元）排名週末票房第3名，北美票房已突破2億美金，累積達到2.04億美金（約台幣67.54億元），正式成為該系列北美最賣座的一集。

《音速小子3》北美票房突破2億美金，成為系列最賣座的一集。（UIP提供）《音速小子3》北美票房突破2億美金，成為系列最賣座的一集。（UIP提供）

目前該片全球票房已達3.84億美金（約台幣127.14億元），執導該系列三部曲的導演傑夫福勒自認是《音速小子》宇宙的忠實老粉，對於忠於原著改編直說：「這是個美妙的世界，可以說很棒的故事，這麼多很棒的角色，我們希望以此為基礎，但也希望發展新的故事情節和新的角色變化帶給粉絲驚喜。」

傑夫福勒表示，對於每部電影都希望提升場面規模和動作畫面的水準，真正符合遊戲的設定，「不過我們會永遠忠於粉絲喜愛的原創元素，因為那些才是我們今天能夠走到這一步的原因。」《音速小子3》持續在台上映中，第4部電影也已宣布籌備中。

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