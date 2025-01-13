台媒票選韓星》邊佑錫「送記者花」19票奪冠！金秀賢未進前三名

〔記者鍾志均／專題報導〕後疫情時代，「外星人」大舉攻台，光2024年多達300多組日韓星接棒抵寶島，搶攻粉絲荷包，本報連續第二年舉辦「金賀獎」票選，邀請台灣日韓線文字記者、活動公關、口譯、幕後人員等近30位業界人士一同票選「最受歡迎日韓星」，來看看前三名是哪些心儀的偶像！

該獎評選考量包括藝人態度、演出表現、待人觀感等項目；日韓星各選出3位，第一名獲3票、第二名2票、第三名1票。

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★ 韓星Top 1：邊佑錫 票數：19票

邊佑錫。（資料照；記者王文麟攝）

活動時間：6月8日

來台目的：2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei

邊佑錫因演出韓劇《背著善宰跑》人氣爆棚，去年6月抵台，桃園機場擠滿千名「善宰太太」，尖叫聲劃破天際，榮登2024年「最有好感的韓星」冠軍！

資歷10年的「永和小仙女」大讚，邊佑錫特地為採訪媒體準備花束，親手交到每位記者手上，「雖然正當紅卻完全沒有排場和高傲架勢」，直誇他在沒有鏡頭紀錄下做足禮數，相當難得。

跑線10年的「RBB」則說，「台灣記者是邊佑錫見到的第一組海外媒體，謙虛有禮，讓人印象很深刻」，強調他很珍惜自己的羽毛。

「新莊小霸王」（資歷4年）：第一次來台灣感受到邊佑錫的真性情，接受訪問時，先遞給每個人一束花，宛如白馬王子般出現，且態度真誠有禮貌。

「遛遛」（資歷10年以上）：正所謂「禮多人不怪」來台先是大方在機場讓媒體捕捉畫面，受訪時準備了花朵一一親手送給送媒體；虎虎則誇「又高又帥福利又多又有禮貌，愛心滿滿」，「PLBB」更說，「他送我花，好暈。」

★ 韓星Top 2：李成種 票數：11票

李成種。（資料照；記者胡舜翔攝）

活動時間：9月28日

來台目：2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <再次, 啟程> IN TAIPEI

韓團INFINITE老么李成種有「男版宋慧喬」封號，形象討喜，獲讚是「資歷深厚的二代團」，獲得第二高票；台媒表示他受訪當天放飛自我，不但主動變換cue攝影記者拍照動作，還要大家幫他唱生日快樂歌，氣氛歡樂。

不冷不熱（資歷8年）：很少見到比記者更嗨，自己帶氣氛的藝人。

汝珊（資歷半年）：瘋的很好笑，對記者一直表達感謝。

哈利（資歷11年）：訪問氣氛很好，還會主動cue拍照。

蘋蘋安安（資歷8年）：藝人主動追加很多拍照姿勢，也會與媒體互動，有問必答，很會自己做反應，知道媒體要什麼，果然是資歷深厚的二代團！

命中帶胖的人間憂憂（資歷6年）：算是今年來台受訪的韓星中最放得開，活動上也是滿滿的笑點，可以看出他對待工作的用心程度。

★ 韓星Top 3：ASMRZ 票數：5票

ASMRZ。（資料照；台北流行音樂中心提供）

活動時間：9月7日

來台目的：JAM JAM ASIA音樂節

韓國雙人組合ASMRZ以《晚安大小姐》一曲紅遍大街小巷，他們去年9月於北流演出並受訪，兩人被大讚從頭到尾都堅持「執事」人設，且都給出非常有趣的答案；還與needmorecash起身示範〈晚安大〉搖屁股的招牌動作，可惜當天平面訪問無法錄影。

大米（資歷9年）從頭到尾堅持執事人設，可敬佩。

李融（15年）：初訪台親切又好聊，人設不崩很可愛。

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