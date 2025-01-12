晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧暖捐50萬元助育幼院孩童 刷卡600萬韓圓買高級禮盒送粉絲

李多慧與育幼院孩童互動。（奧比懷登提供）李多慧與育幼院孩童互動。（奧比懷登提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓國啦啦隊藝人李多慧今宣布捐贈忠義基金會50萬元，希望微薄心力能幫助孩童能找到幸福的家，李多慧更親自陪伴孩童度過遊戲及午餐時光，她表示能和孩子們在一起，是非常感恩的時刻，也希望未來有機會多多持續與孩子互動。除此之外，為了回饋台灣對她的喜愛，也到韓國高級藥果「Golden Piece」品牌買單超過韓幣600萬元的伴手禮，要送給粉絲。

李多慧與育幼院孩童互動。（奧比懷登提供）李多慧與育幼院孩童互動。（奧比懷登提供）

李多慧非常喜愛小朋友，從來台灣時就希望有機會與幼兒互動，在不少公開場合也會主動擁抱孩童。為幼兒捐款及服務，是她一直以來的夢想。為了尋找捐贈的基金會，花費了將近半年的時間，透過事前評估基金會的適宜性、對於幼兒照護的完整規劃，選定了位於台北市文山區的忠義基金會做為捐款標的。

為求謹慎，李多慧在正式捐贈前曾低調與父母一同前往基金會訪查與幼兒互動，當天孩子多慧抱著孩子，給予他們溫暖，多慧也感到窩心。捐贈善款當日，李多慧陪伴幼童遊戲及午餐時間，與幼童們一起度過了快樂的時光，並由忠義基金會副執行長謝小琪頒發感謝狀，感謝李多慧女士的愛心捐款。

忠義基金會副執行長謝小琪表示：「非常感謝李多慧的愛心捐款，真的從她與孩子的互動中，感受到她真心喜歡陪伴孩子，在孩子的眼中我們都是最棒的大人，忠義基金會為了讓孩子有個家的盼望，因此70年來堅持在此。」李多慧也期盼未來有機會持續與孩童互動。

李多慧刷卡600萬買高級禮盒送粉絲。（奧比懷登提供）李多慧刷卡600萬買高級禮盒送粉絲。（奧比懷登提供）

除此外，李多慧來台灣將邁入第三年，為了回饋台灣粉絲對她的喜愛與支持，特別到訪位於漢南洞的藥果店「Golden Piece」挑選一百份禮物要送給粉絲，這間藥果店是連Bigbang GD都曾作為指定禮物，藥果是從高麗時代就流傳的伴手禮，韓國人會將藥果送給重要的人，李多慧刷了六百多萬元的韓幣，要送給台灣粉絲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中