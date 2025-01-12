李多慧暖捐50萬元助育幼院孩童 刷卡600萬韓圓買高級禮盒送粉絲

李多慧與育幼院孩童互動。（奧比懷登提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓國啦啦隊藝人李多慧今宣布捐贈忠義基金會50萬元，希望微薄心力能幫助孩童能找到幸福的家，李多慧更親自陪伴孩童度過遊戲及午餐時光，她表示能和孩子們在一起，是非常感恩的時刻，也希望未來有機會多多持續與孩子互動。除此之外，為了回饋台灣對她的喜愛，也到韓國高級藥果「Golden Piece」品牌買單超過韓幣600萬元的伴手禮，要送給粉絲。

李多慧與育幼院孩童互動。（奧比懷登提供）

李多慧非常喜愛小朋友，從來台灣時就希望有機會與幼兒互動，在不少公開場合也會主動擁抱孩童。為幼兒捐款及服務，是她一直以來的夢想。為了尋找捐贈的基金會，花費了將近半年的時間，透過事前評估基金會的適宜性、對於幼兒照護的完整規劃，選定了位於台北市文山區的忠義基金會做為捐款標的。

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為求謹慎，李多慧在正式捐贈前曾低調與父母一同前往基金會訪查與幼兒互動，當天孩子多慧抱著孩子，給予他們溫暖，多慧也感到窩心。捐贈善款當日，李多慧陪伴幼童遊戲及午餐時間，與幼童們一起度過了快樂的時光，並由忠義基金會副執行長謝小琪頒發感謝狀，感謝李多慧女士的愛心捐款。

忠義基金會副執行長謝小琪表示：「非常感謝李多慧的愛心捐款，真的從她與孩子的互動中，感受到她真心喜歡陪伴孩子，在孩子的眼中我們都是最棒的大人，忠義基金會為了讓孩子有個家的盼望，因此70年來堅持在此。」李多慧也期盼未來有機會持續與孩童互動。

李多慧刷卡600萬買高級禮盒送粉絲。（奧比懷登提供）

除此外，李多慧來台灣將邁入第三年，為了回饋台灣粉絲對她的喜愛與支持，特別到訪位於漢南洞的藥果店「Golden Piece」挑選一百份禮物要送給粉絲，這間藥果店是連Bigbang GD都曾作為指定禮物，藥果是從高麗時代就流傳的伴手禮，韓國人會將藥果送給重要的人，李多慧刷了六百多萬元的韓幣，要送給台灣粉絲。

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