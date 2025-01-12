小甜甜斷開台灣演藝圈 社群2千字長文說分明

女星小甜甜網路發長文說明自己離開台灣的原因。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「小甜甜」張可昀帶著女兒米苔目離開台灣演藝圈，前往廈門尋找另一片新天地，先前她就曾經發文表示：完全不會眷戀、不捨。小甜甜甚至認為自己可以成功遠離爭議，單純只當一個母親。今（12）晚她又發出超過2千字長文，進一步說明她鐵了心離開台灣的真實原因。

小甜甜認為「失業跟選擇自己想要的事業應該是完全兩回事」，過去小甜甜在綜藝圈子拚博主要是為了家人，因此即使知道自己不美、身材不好、沒背景也很平凡，還是用強大的衝進以及無所畏懼的態度向前衝，希望阿公、阿嬤能因為她這個孫女兒驕傲。

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話鋒一轉，小甜甜坦承現在阿公、阿嬤已經不在，自己也已經40歲，唯一的親人就是米苔目。「她的出現成了我生命中唯一的一切」，小甜甜認為單親並不可恥，重要的是保護孩子，讓她不必受到暴力的恐懼。小甜甜說，米苔目現在3歲了，已經開始有自己的感受認知、辨別是非的能力，她不希望女兒看到許多子虛烏有的報導或者網路酸民的批評。

「以前我一個人你們愛怎麼弄我，傷害我！真的隨便～」小甜甜認為過去只要問心無愧即可，現在她並不想錯失孩子成長的每個時刻，離開台灣原因很簡單「希望我的孩子平安健康乾乾淨淨快快樂樂的成長」！

【小甜甜全文】

失業跟選擇自己想要的事業 應該是完全兩回事吧？

以前或許在綜藝圈拼（拚）搏時，我只知道我要很努力才能有機會才能成功，所以往往都拿命拼（拚）！ 因為我比任何人都清楚我不美身材不好更是超平凡，也沒有任何背景能夠倚靠！

但我唯一有的就是～比別人有著那更加強大無比的衝勁跟無所畏懼！

可是過去有一段時間我一直找不到理由，我總覺得我有了什麼不錯的成績，或是什麼事情真的成功了….並沒有人可以分享，因為我唯一的親人都不在這世界上了….甚至開始覺得我的一切努力到底為了誰？為了什麼？

畢竟我當初是為了讓阿公阿嬤驕傲～ 但他們都不在了我再成功也只剩下遺憾！

雖然後來我轉念了，我告訴自己：我的阿公阿嬤一定都在天上看著，為我感到驕傲所以不能停止努力反而要更努力…讓他們在天上可以跟那裡的朋友們炫耀，你們看這個～她是我孫女小昀啦！（我就開始想著他們開心的笑容）

但現在，在這十幾年後一切又似乎都改變了… 我有真的親人可以分享了，我更清楚明白我要什麼？我為了誰？我該為誰拼（拚）命跟努力，無庸置疑就是我的女兒 #米苔目 她的出現成了我生命中唯一的一切！

另外補充一點….單親並不可恥，更不需要任何人來指責我說：她好衰喔當你女兒，都是因為你所以害她單親這種話！

首先沒有人是當事者，任何事情的發生都絕對有原因跟沒辦法的無奈，未經他人苦莫勸他人善，說真的不是當事者輪不到任何人來說嘴！

至少我決定不能讓他受到 #暴力 施暴者跟當初那些，贊同協助暴力發生再來裝模作樣的垃圾傷害我跟我的女兒，我相信身為母親保護孩子！她是絕對可以拿生命跟一切來拼（拚）搏的！

再來了….我的小孩3歲了已經開始有自己的感受認知辨別是非的能力，我不希望媒體諸多不屬實不求證子無須有（子虛烏有）的報導，跟習慣生吃檸檬的酸民和鍵盤俠，和只看標題就亂罵把人往死裡罵的這些人….你們是當事者瞭解真相嗎？ 還有到底除了標題～報導裡面的內容看了嗎？

但你們越罵越討論媒體就越是快樂…點閱率就是他們的嘉獎小星星，標題就可以越下越聳動，越下越誇張…越下越不屬實，然後出了報導卻不掛名…更可以完全不用負責任！

唉…..這也就是現在的媒體生態啊！

其實他們也很辛苦這畢竟是他們工作的內容！

以前我一個人你們愛怎麼弄我，傷害我！ 真的隨便～也無所謂因為愛你的人懂你的人認識你的人總能明白，當然討厭你的人也不會成為喜歡你的人，但這一切都不重要因為我只需要問心無愧的做我自己，壓根不必在乎…所以基本上一直以來我回應所有報導都是…一律不回應，不清楚，聯繫不到本人，或經濟人代答！

但現在不一樣了….這所有的一切，任何一點點一些些它都會影響到我孩子在就學時，或許被大人議論，結果大人影響到孩子，那我的孩子會被怎麼看待？或心理受傷了呢？

我連想都不敢想，我只希望我的孩子平安健康乾乾淨淨快快樂樂的成長！ 以前的我～綜藝節目什麼主題我都無所謂反正這就是我的工作，我就是要賺錢！

但現在每個主題我都要過濾再過濾謹慎再謹慎，但我真的覺得實在很多都不大適合～我都40歲了，留給那些正在打拼（拚）的年輕人吧！

我都當媽媽了很多東西我已經不適合更不想去聊了，隨便一聊，剪接後的擷取媒體的斷章取義，又來了一篇文章（這真的不適更是我不想要的） 所以現階段的我是我人生中最清楚我自己要什麼，也最了解我自己要什麼的階段！

首先…選擇我要的工作事業，生活環境都是我的自由，更是我深思熟慮後覺得對米苔目最好的！

或許有很多人無法體會完全沒有後援的媽媽怎麼獨立扛起好好照顧自己跟小孩！？ 當然我不求大富大貴但至少要健康安逸！

另外我知道有很多跟我一樣沒有後援但辛苦拼（拚）命將孩子拉把的非常成功的爸爸媽媽，我真的很真心的，佩服崇拜你們同時我更完全能理解….過程真的很辛苦！

若是也正在經歷的我們一起加油，那些苦盡甘來的很替你們開心，為你們的堅持無比佩服！ 現在孩子就是我的一切，陪伴他的成長過程是我任何事的首先先決條件！

無論是親自接送上下學，陪他上才藝班，參與他之後學校任何大小事….我通通不會缺席！

因為孩子的成長只有一次不要讓他更不要讓自己留有任何遺憾，尤其我自己的成長背景更能感同身受，所以這一切格外重要！

所以我現在選擇了我能夠，有足夠時間陪伴小孩的事業，除了陪伴工作時還能帶在身邊不用擔心我面臨的 #無後援 這件事！

更重要的是舒適健康沒有是是非非干擾影響他的成長環境，讓他快樂成長，然後在成長道路上他不會有任何缺憾因為…她媽媽都在而且她能知道他擁有滿滿的愛！這才是我現在最重要跟最在乎的事情！

所以….如果跟我有一樣遭遇經歷的媽媽們別怕凡事堅持相信自己，過程再崎嶇只要挺過去我相信接下來的道路肯定會暢通無比！

另外真的很感謝一路都支持我喜歡我的人因為你們，也是我成長前進莫大的動力謝謝你們陪了我那麼長那麼久！

討厭我，誤解我，謾罵我，傷害我的……也謝謝你們，人生道路沒有這些坎又怎能讓自己關關難過關關過呢！？

現在我很愛我的生活，我自己和我的好友們也都很支持我的選擇，我和米苔目現在一切很好也很快樂…..至於其它說真的一點都不重要！！

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