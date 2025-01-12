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娛樂 日韓

《魷魚遊戲2》導演黃東赫哭哭 感嘆：韓國民眾最嚴苛

《魷魚遊戲2》上線以來，強站全球TOP 10榜單第一名。（翻攝自IG）《魷魚遊戲2》上線以來，強站全球TOP 10榜單第一名。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣影集《魷魚遊戲》播出後深受全球觀眾歡迎，很快就推出第二季，《魷魚遊戲2》上線以來，也強站全球TOP 10榜單第一名。不過，導演黃東赫在接受韓媒採訪時忍不住說了真心話，他感嘆韓國民眾對於《魷魚遊戲2》非常嚴苛，評價也很兩極，希望觀眾能多給他支持。

《魷魚遊戲2》導演黃東赫。（翻攝自OSEN）《魷魚遊戲2》導演黃東赫。（翻攝自OSEN）

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黃東赫近日接受韓媒採訪時，提到《魷魚遊戲2》在全球都掀起熱烈討論，而且話題度也十足，唯一可惜的事情就是韓國觀眾看法很極端，他坦言希望獲得更多韓國觀眾支持，也感謝全球粉絲對《魷魚遊戲2》的喜愛。

T.O.P演技受到觀眾指教。（翻攝自IG）T.O.P演技受到觀眾指教。（翻攝自IG）

《魷魚遊戲2》從上線以來就話題不斷，除了演員朴成焄在戲中飾演「跨性別者」之外，朴成焄還手滑在自己的社群上po出「AV版《魷魚遊戲》」，惹怒黃東赫之外，也引爆網友怒火。主要演員李政宰也表示演出《魷魚遊戲2》讓他身心崩潰，心情緊繃的狀況比第一季更甚。飾演歌手薩諾斯的「T.O.P」崔勝鉉也受到許多觀眾批評，認為他的演技爛、毀了整齣戲，對此，黃東赫接受採訪時也透露T.O.P本人也很在意這件事，他向導演道歉覺得自己表現不夠好，但黃東赫為他緩頰表示：角色不是為他量身打造，T.O.P已經非常有誠意了，試鏡的時候一度緊張到全身冒汗，還主動表示想重拍。

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