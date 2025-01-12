「芒果醬Mango Jump」鐵粉久未現身 一聽原因太惆悵

「芒果醬Mango Jump」由吉他手蔡有倫 （右起）、主唱郭佐治、鼓手黃聖智、貝斯手李皝達組成。（給樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由郭佐治、蔡有倫、李皝達、黃聖智組成的「芒果醬Mango Jump」樂團，今（12日）在Legacy舉辦簽唱會，不過一位鐵粉很久沒出現，得知原因後團員也很感傷。

今天台北天氣寒冷，但還是有很多中南部歌迷特別北上支持「芒果醬」，還有粉絲清晨5點就到場外排隊等候入場，讓團員很感動。

請繼續往下閱讀...

不過鼓手黃聖智談到：「有一個超級鐵粉，很小就跟著我們，但之前車禍過世，他朋友跟我們講，才想到很久沒看到他，滿惆悵的。」

「芒果醬Mango Jump」花了3小時幫歌迷簽名。（給樂音樂提供）

今天簽唱會上，「芒果醬」獻唱最新EP《核核核 B-Side》中的3首全新作品《月亮》、《敢有人愛我》、《飛去長灘島aka馬上買機票》，以及受到歌迷喜愛的《我喜歡你》還有《Bitter Sweet》，這次新EP兩千張完售，團員今天花3小時幫到場歌迷簽名。

去年「芒果醬」接下近百場演出，收入有改善，主唱郭佐治透露：「現在跟上班族差不多。」已從過去玩團負債上升到5位數收入。

談到2025年的新計畫，「芒果醬」團員搞笑說：「以為我們做完《核核核 B-Side》就要休息了嗎？並沒有！我們為了登上下一個大舞台，也正在準備新專輯了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法