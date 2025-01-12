（獨）「現代豪放女」徐淑媛為愛息影26年 偕尪返台5字吐近況

陳凱倫過去當起媒人牽線徐淑媛、鄒嘉鈞。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾有「現代豪放女」之稱的80年代豔星徐淑媛，1999年息影閃婚交往1個月的餐廳老闆鄒嘉鈞，遠嫁美國俄亥俄州26年，久久回台一次。隨年節到來，近日徐淑媛偕尪現身台北街頭，力挺乾兒子、金鐘主持人陳凱倫兒子陳銳的眼鏡店副業，久違露面的她臉上胭脂未抹，女神風範依舊。

陳凱倫與鄒嘉鈞是近50年交情的老同學，當年他當起「月下老人」牽線夫妻倆認識；而徐淑媛、鄒嘉鈞也是看著陳銳一路成長的乾爹媽，雙方交情匪淺。陳凱倫表示鄒嘉鈞跟他有著革命情感，兩年前他罹癌動手術之際，鄒嘉鈞專程回台探望，這回再見面，鄒嘉鈞也欣慰說：「你決定放棄35次電療，是對的選擇。現在你的狀況都很好，但是不能夠掉以輕心。」

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徐淑媛與鄒嘉鈞相隔2年10日返台渡假，徐淑媛表示父母都離開了，近年重心放在美國陪伴孩子，而姪女最近畢業讓她偷得一時閒，這次返台預計待上5個禮拜把全台玩透透，計劃到台中、南投清境，回高雄後再去小琉球享受海景，年後則去阿里山踏青，再一路南返途經宜蘭太平山小憩，最後回到台北。

徐淑媛睽違2年返台，和老公鄒嘉鈞（右）與好友陳凱倫敘舊。（陳凱倫提供）

問及近況，徐淑媛瀟灑說：「就這樣過唄！」平時幫忙弟弟照顧姪女、在家做飯、超慢跑，跟著劉畊宏的運動影片維持體態，她也透露做飯就是自己的放鬆之道：「做飯誰都不要吵我！過程可以調整心情，是我排解壓力的方式，前幾年做蛋糕、麵包，這幾年開始研究做包子、饅頭。」由於平時吃得清淡，她坦言回台味精吃得多，還需要些時間適應，因此隨身攜帶酸梅，「不過台灣東西太好吃了，不能不吃，回來就是要吃，我在美國就有一大堆計畫了。」

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