粿粿爆婚內出軌王子！昔「露骨對話」被挖全網撻伐

粿粿（左）與王子昔日的露骨對話遭翻出。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿、王子今（29日）遭范姜彥豐點名踢爆「道德淪喪婚內出軌」，直指看見明確的出軌證據。面對指控，粿粿則反駁外遇說法，王子卻坦言「超過朋友間應有的界線。」雙方說法明顯對不上。然而，王子與粿粿過去在社群上的互動也被挖出放大檢視，露骨的對話立刻引爆網友群起撻伐，怒轟「明目張膽欸！好髒。」

粿粿2024年3月曾在王子的影片底下留言，兩人的對話十分曖昧。（圖經馬賽克處理，翻攝自IG）

王子2024年3月曾釋出一段滑雪影片，當時粿粿則在留言區寫下「Papapa」，沒想到王子則大膽回應「對啪啪啪情有獨鐘？」對話內容十分露骨。然而，簡廷芮也現身留言「都在做人是怎樣啦！」王子不避諱表示「對啊！就蹦出個粿醬啊！」粿粿更回應稱「做出一個粿醬，不錯吧？」王子竟說「比媽媽可愛可以。」

請繼續往下閱讀...

粿粿在王子同一則影片下第二度留言。兩人的對話十分曖昧。（圖經馬賽克處理，翻攝自IG）

王子與粿粿的曖昧互動讓許多人看傻眼，紛紛群起在留言區砲轟，「明目張膽欸，好髒」、「越看越噁真的」、「演都不演一下，笑死」、「跟一個有夫之婦講這種話，好噁心……」 不僅如此，粿粿在王子的影片底下留言一次還不夠，甚至再寫下「888888寶粥」王子則以「好吃」做出回應，2人再度引爆網友們的怒火，「留言papapa還不夠，還繼續留一個88888，到底是多渴啊，家裡還有一個女兒在等你欸！」

