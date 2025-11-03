自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

獨家閃兵內幕》唐振剛等4人才自首 下波鎖定2知名團體成員

檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將Energy成員坤達拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將Energy成員坤達拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕閃兵集團從今年2月掃蕩迄今，已包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷等14名藝人，另有舞台劇演員黃博石、台大學霸方東華，再加上月28日Energy前成員唐振剛，及後續至少3人自首，目前已有近40名閃兵役男涉案；據悉，檢警持續清查，已鎖定某知名團體及男團成員列入日後拘提目標。

檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將男星陳柏霖拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將男星陳柏霖拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將男星修杰楷拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將男星修杰楷拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

檢警上月21日拘提第三波閃兵藝人後，有民眾赴新北市永和警分局向警方「諮詢」若閃兵自首可否減刑，且爆出有其他藝人閃兵，但並沒明講是誰，而唐振剛上月28日在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首，坦承偽造「高血壓」病歷閃避兵役。

唐振剛。（資料照，記者胡舜翔攝）唐振剛。（資料照，記者胡舜翔攝）

唐振剛當時透過經紀公司坦承，當年以高血壓病歷證明未服兵役，手法與近日曝光的其他藝人相似，由於案件已進入司法程序，無法透露更多細節，但所有情況在檢察官面前都已坦承，並強調過去檢警三波偵查都沒有指向自己，但他思考後覺得不能心存僥倖，應該正視年輕時犯下的錯，因此選擇在事情尚未被揭發前就自首，「願意接受裁判」。

閃兵集團共犯李名宸。（記者王定傳攝）閃兵集團共犯李名宸。（記者王定傳攝）

據知，內政部役政司所提供涉以高血壓逃兵役案件，將以最嚴格方式進行清查，因重度高血壓屬高風險疾病，若沒有定期回診及服用醫師開立處方藥物，將導致嚴重併發症如心臟衰竭、主動脈剝離等，因此將調閱當事人病例清查，核對以往的就診紀錄及醫師開立的藥物，方可得知嫌疑者是否有定期服用藥物，被查出基本上只是「時間先後的問題」。

閃兵集團共犯張忠。（記者王定傳攝）閃兵集團共犯張忠。（記者王定傳攝）

閃兵集團共犯林逸楷（左）。（記者王定傳攝）閃兵集團共犯林逸楷（左）。（記者王定傳攝）

據役政司統計，扣除新北地檢署3波偵辦案件，尚有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件，已函送所轄16個地檢署偵辦，將透過比對後，釐清是否為閃兵集團主嫌陳志明等人協助閃兵，亦或是陳嫌教導出來的「徒弟」協助閃兵，此外，是否有服用藥物製造高血壓假象而閃兵，也是追查重點之一。

獨家閃兵內幕相關新聞：

購多套血壓監測儀器 混入藝人複檢醫院偷天換日

王大陸被當盤子狠敲360萬 主嫌還想用這招拉客戶

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中