獨家閃兵內幕》唐振剛等4人才自首 下波鎖定2知名團體成員

檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將Energy成員坤達拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕閃兵集團從今年2月掃蕩迄今，已包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷等14名藝人，另有舞台劇演員黃博石、台大學霸方東華，再加上月28日Energy前成員唐振剛，及後續至少3人自首，目前已有近40名閃兵役男涉案；據悉，檢警持續清查，已鎖定某知名團體及男團成員列入日後拘提目標。

檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將男星陳柏霖拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

檢警上月執行第三波閃兵藝人掃蕩，將男星修杰楷拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

檢警上月21日拘提第三波閃兵藝人後，有民眾赴新北市永和警分局向警方「諮詢」若閃兵自首可否減刑，且爆出有其他藝人閃兵，但並沒明講是誰，而唐振剛上月28日在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首，坦承偽造「高血壓」病歷閃避兵役。

唐振剛。（資料照，記者胡舜翔攝）

唐振剛當時透過經紀公司坦承，當年以高血壓病歷證明未服兵役，手法與近日曝光的其他藝人相似，由於案件已進入司法程序，無法透露更多細節，但所有情況在檢察官面前都已坦承，並強調過去檢警三波偵查都沒有指向自己，但他思考後覺得不能心存僥倖，應該正視年輕時犯下的錯，因此選擇在事情尚未被揭發前就自首，「願意接受裁判」。

閃兵集團共犯李名宸。（記者王定傳攝）

據知，內政部役政司所提供涉以高血壓逃兵役案件，將以最嚴格方式進行清查，因重度高血壓屬高風險疾病，若沒有定期回診及服用醫師開立處方藥物，將導致嚴重併發症如心臟衰竭、主動脈剝離等，因此將調閱當事人病例清查，核對以往的就診紀錄及醫師開立的藥物，方可得知嫌疑者是否有定期服用藥物，被查出基本上只是「時間先後的問題」。

閃兵集團共犯張忠。（記者王定傳攝）

閃兵集團共犯林逸楷（左）。（記者王定傳攝）

據役政司統計，扣除新北地檢署3波偵辦案件，尚有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件，已函送所轄16個地檢署偵辦，將透過比對後，釐清是否為閃兵集團主嫌陳志明等人協助閃兵，亦或是陳嫌教導出來的「徒弟」協助閃兵，此外，是否有服用藥物製造高血壓假象而閃兵，也是追查重點之一。

