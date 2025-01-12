因女友懷孕退演藝圈！韓男星轉行油漆工「優渥薪酬」曝光

前韓團BTL成員吳智旼放棄星夢，近年轉行當起油漆工。（翻攝自韓網）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團BTL於2014年出道，短短2年就因公司倒閉而解散，令人惋惜。其中成員吳智旼更在團體解散後爆出搞大21歲女友肚子，他便放棄星夢退演藝圈，近年更轉行當起油漆工，領近台幣4千元的日薪，雖不像從前風光，但生活還算過得去。

吳智旼因公司倒閉加上女友懷孕，從此放棄星夢退演藝圈。（翻攝自韓網）

吳智旼近期在YT頻道分享近況，他先是在影片中秀出平時工作內容，從事油漆工相當辛苦，不僅要用勞力還會吸入刺鼻的油漆味道，不過吳智旼表示他的日薪有近4千元新台幣，生活不再像從前一樣艱困。

請繼續往下閱讀...

據韓媒報導，吳智旼當時得知女友懷孕後本來還在猶豫是不是先把孩子拿掉，等到之後有能力再生，沒想到女友霸氣喊話：「我自己養，我不會讓你負責的，你走你的路吧」，吳智旼當下立刻清醒過來決定結婚，也在3年前轉行油漆工，目前經濟狀況穩定的他已經是二寶爸。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法