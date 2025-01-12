阿信爆料瑪莎「騙到最有名女生」 五月天新加坡歪樓道歉了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（11）晚在新加坡國家體育場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，阿信說有件事埋藏在心裡25年一定要搞清楚，不料全團又在台上「歪樓」了，瑪莎笑說要鄭重道歉。

五月天阿信（右）很想知道當年團員學樂器的真正原因。（相信音樂提供）

從前陣子桃園場10度低溫來到24度溫暖的新加坡，石頭說：「新加坡是很溫暖、很熱情的城市，我現正在在退冰，今天很多的歌跟著五月天一起唱，我們一起把汗流光。」

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阿信說有個事情埋藏心裡25年，一定要問團員：「你們當初學樂器是真心喜歡音樂，還是呢想騙女生？」貝斯手瑪莎矢口否認，他說貝斯手騙不了女生，只有吉他手才可以，但阿信卻回：「你騙到的女生最有名。」疑似暗指過去瑪莎和梁靜茹的緋聞，全場大笑，阿信趕緊說：「我沒有其他意思，對不起。」怪獸則笑說：「他不是用貝斯騙的。」

阿信很想弄清楚團員學樂器的理由，因此他說：「如果今天說假話，明天上台肚子痛。」怪獸覺得學吉他會交到很多朋友，比如可愛的學弟，阿信問他：「所以你是對男生有興趣？」怪獸搞笑說：「是啦，畢竟那時候石頭鬍渣沒有那麼多。」

五月天站上環場巴士獻唱，拉近和新加坡歌迷距離。（相信音樂提供）

另外石頭解釋：「我其實那時候還不知道什麼叫做交女朋友。」怪獸補充爆料：「石頭學吉他一定不是為了交女朋友，因為他還去攝影社，他交女朋友在攝影社。」

最愛逗弄冠佑的阿信說：「而冠佑學習樂器是最正經的，為了人生規劃，因為他學鼓就是為了賺錢，從小就想好了。」冠佑說：「我也去學吹笛子，我很會吹笛子。」這時團員開始歪樓，明明冠佑說的是吹笛子，但團員搞笑說他吹簫，還當場用口技學吹蕭。

眼看場面太「歪樓」，阿信解釋，平常五月天團員不是這樣的，瑪莎則說：「在這邊鄭重跟新加坡的朋友道歉，大家忽然放得太輕鬆了一點！」他和怪獸還真的鞠躬向歌迷致歉。

今晚五月天將繼續在新加坡開唱，之後返台，五月天「2025 Just Love It！一路向東演唱會再出發版」1月17日高雄起跑，1月18、19日在玉里和花蓮市演出。之後2月22日五月天巡演到澳洲站；3月29日到美國站拉斯維加斯開唱。

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