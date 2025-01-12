晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國藝人王星淪豬仔 胡佩蓮旅居曼谷報平安

胡佩蓮旅居泰國曼谷多年。（翻攝自胡佩蓮臉書）胡佩蓮旅居泰國曼谷多年。（翻攝自胡佩蓮臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕中國藝人王星赴泰國拍戲驚傳失蹤，經女友求救和諸多藝人轉發消息，泰國警方7日成功救出王星，11日王星公開宣布成功脫離緬甸人口販賣集團，目前旅居泰國曼谷的藝人胡佩蓮，昨也在臉書發文傳遞正能量。

相關新聞：泰國曼谷傳槍響 女星胡佩蓮逃過生死一瞬間

胡佩蓮透露她在曼谷很平安，因最近中國藝人王星新聞，很多朋友私訊她，叫她要小心點兒，胡佩蓮請大家不用擔心，「對於已經居住在曼谷好幾年的我，真心認為泰國是個很值得來旅遊的好地方，好吃、好玩、好買、好觀光。」

王星赴泰國拍戲驚傳淪豬仔，經女友求救和諸多藝人轉發消息，泰國警方7日成功救出王星。（翻攝自微博）王星赴泰國拍戲驚傳淪豬仔，經女友求救和諸多藝人轉發消息，泰國警方7日成功救出王星。（翻攝自微博）

相關新聞：王星發聲證實淪豬仔  曝脅迫內幕「還有50人受困」
至於那些駭人聽聞新聞，胡佩蓮認為如果在泰國所去的地方，都是正當場所，然後有和朋友一起、不落單，都謹慎行事，應該不至於會遇到那些不好的事。
胡佩蓮最後也堅信詐騙集團無處不在，不管在任何國家、任何時候都要謹慎，「凡事和家人或好友商量一下，告知去處和事件的因由，多聽聽別人的意見，或許就可避免很多意外發生。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中