中國藝人王星淪豬仔 胡佩蓮旅居曼谷報平安

胡佩蓮旅居泰國曼谷多年。（翻攝自胡佩蓮臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕中國藝人王星赴泰國拍戲驚傳失蹤，經女友求救和諸多藝人轉發消息，泰國警方7日成功救出王星，11日王星公開宣布成功脫離緬甸人口販賣集團，目前旅居泰國曼谷的藝人胡佩蓮，昨也在臉書發文傳遞正能量。

相關新聞：泰國曼谷傳槍響 女星胡佩蓮逃過生死一瞬間

請繼續往下閱讀...

胡佩蓮透露她在曼谷很平安，因最近中國藝人王星新聞，很多朋友私訊她，叫她要小心點兒，胡佩蓮請大家不用擔心，「對於已經居住在曼谷好幾年的我，真心認為泰國是個很值得來旅遊的好地方，好吃、好玩、好買、好觀光。」

王星赴泰國拍戲驚傳淪豬仔，經女友求救和諸多藝人轉發消息，泰國警方7日成功救出王星。（翻攝自微博）

相關新聞：王星發聲證實淪豬仔 曝脅迫內幕「還有50人受困」

至於那些駭人聽聞新聞，胡佩蓮認為如果在泰國所去的地方，都是正當場所，然後有和朋友一起、不落單，都謹慎行事，應該不至於會遇到那些不好的事。

胡佩蓮最後也堅信詐騙集團無處不在，不管在任何國家、任何時候都要謹慎，「凡事和家人或好友商量一下，告知去處和事件的因由，多聽聽別人的意見，或許就可避免很多意外發生。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法