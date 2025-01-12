郭婷筠遭大卡車追撞「車門卡死」 驚爆前一天才自撞保時捷

郭婷筠、曾瑋中趕場跑尾牙遇到車禍。（時代創藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手郭婷筠日前與曾瑋中到台中參加尾牙，從高鐵搭計程車前往會場時與大貨車發生擦撞，當場被嚇壞了，她受訪表示沒有受傷，更招認自己連遇到兩天車禍，心情非常不平靜。

郭婷筠、曾瑋中搭車遭大貨車擦撞 ，計程車的車門一度卡死無法下車，所幸並沒有受傷，曾瑋中樂觀地說：「希望這個小插曲，是幫我擋掉了其他更大的災厄。」

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郭婷筠、曾瑋中發生車禍報平安，慶幸沒有大礙。（時代創藝提供）

郭婷筠則透露，其實在這場車禍發生的前一天，她自開車回家時，才因為燈光昏暗視線不佳，停車角度沒有切好，直接擦撞到鄰居的保時捷。

在車禍發生當下，郭婷筠馬上按門鈴通知鄰居，也有報警與致歉，積極處理後續，她說：「我鄰居人非常非常好，他說人平安就好。」所幸她都有買保險，後續全都交由保險公司處理。

郭婷筠開車不慎撞到鄰居的保時捷。（時代創藝提供）

只是連兩天都遇到車關，郭婷筠直呼心裡總覺得毛毛的，隔天立刻衝去廟裡拜拜及安太歲。

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