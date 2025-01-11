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娛樂 最新消息

泰BL劇CP玩好大！台上拿香蕉調情挑逗 「鳳南F4」脫衣更刺激

Benz（前排左）、Garfield比出可愛的小愛心，Sailub（後排左）與Pon則是肩靠肩，對粉絲送上大愛心。（記者陳奕全攝）Benz（前排左）、Garfield比出可愛的小愛心，Sailub（後排左）與Pon則是肩靠肩，對粉絲送上大愛心。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL劇《愛情羅勒香》在去年夏天播出後深受粉絲喜愛，今天（11日）劇中兩對CP「SailubPon」、「BenzGarfield」共4位演員一同在台舉行見面會，不但大玩親密互動遊戲，甚至大跳「卡加布列島之歌」，笑翻粉絲們。

SailubPon、BenzGarfield展開對決。（記者陳奕全攝）SailubPon、BenzGarfield展開對決。（記者陳奕全攝）

繼去年5月之後，他們再度來台會粉，開場就帶來主題曲《STOP》，以俏皮可愛的互動以及好歌喉為演出揭開序幕。4帥先以中文向大家拜年，「新年快樂，蛇年行大運，蛇年納福！」Benz此次挑戰了臭豆腐，雖然嘴裡大讚很好吃，不過他其實更喜歡醬料，「吃真的需要點勇氣，眼淚在眼眶裡打轉。」

香蕉、紅蘿蔔都成為他們「調情」的工具。（記者陳奕全攝）香蕉、紅蘿蔔都成為他們「調情」的工具。（記者陳奕全攝）

見面會的重頭戲是兩對CP的親密接觸挑戰，矇眼感受物品的遊戲，SailubPon中間竟被放了根香蕉、紅蘿蔔，BenzGarfield則是小小的一支筆，放在兩人嘴巴中間，就快親到的瞬間掀起現場尖叫聲，讓粉絲看得臉紅心跳。

兩對CP挑戰矇眼猜物，超近距離互動讓現場粉絲尖叫。（記者陳奕全攝）兩對CP挑戰矇眼猜物，超近距離互動讓現場粉絲尖叫。（記者陳奕全攝）

活動尾聲，現場播放應援影片、送上應援蛋糕，沒想到竟然換穿「鳳南高中」的服裝，直接在舞台上上演脫衣秀，讓主持人笑虧：「原來拍制服照不是福利，穿衣服才是福利！」4人化身鳳南高中F4，Garfield實在太壯了，都快撐爆制服，Pon則用中文喊「學妹、學弟」，台下粉絲也大喊「學長好」，大家都很入戲。

Sailub（左）、Pon、Benz、Garfield穿上制服，化身鳳南高中F4。（WOW集團-火種娛樂提供）Sailub（左）、Pon、Benz、Garfield穿上制服，化身鳳南高中F4。（WOW集團-火種娛樂提供）

最後4人輪流發表感言，Sailub表示這是第2次來台北，「每一次能見到大家都很開心、很幸福，距離上次來也有一段時間，剛跨完年就來，祝大家新年快樂，新的一年有新的開始，非常開心。」不過這句話立刻被其他人虧：「這是長輩的祝福？」Pon同樣也很開心再度來到台北，他很喜歡有粉絲見面會的存在，「感受到大家把滿滿的能量送到台上，我們在這裡獲得很大的動力，新的一年繼續努力。」

Sailub（左）、Pon、Benz、Garfield積極與粉絲互動。（記者陳奕全攝）Sailub（左）、Pon、Benz、Garfield積極與粉絲互動。（記者陳奕全攝）

Garfield則坦言心裡很難過不捨，因為到各個城市舉行見面會，代表這系列的劇就要結束了，真的很想念，感謝大家一直以來的支持與關注，他用中文說「我愛你們」。今天秀出「賓士胸肌」的Benz，表示開心且幸福，希望能有新的作品再與大家見面。

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