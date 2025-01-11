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李珠珢PO文引瘋猜要來「中職這1隊」 知情人士曝內幕

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國啦啦隊女神李珠珢憑藉洗腦的「三振舞」爆紅，先前韓媒證實她和經紀公司APEX解約，未來的動態備受關注，甚至有傳言她將來台發展。然而，她昨（8日）在IG限動分享一張「豪哥加油」梗圖，引起網友猜測，是否加入味全龍啦啦隊。對此，有知情人士透露內幕。

李珠珢。（翻攝自IG）李珠珢。（翻攝自IG）

相關新聞：李珠珢要來台灣了？ 限動PO「豪哥加油」網瘋猜：要來這隊

李珠珢8日在IG與粉絲進行互動問答，其中，有網友提問，「感覺像完全沒使用方言」，她則回應，「謝謝...我現在也是首爾人了嗎？」值得注意的是，雖然她的配圖和回答毫無關聯，但圖中可見她用中文喊，「豪哥加油」，此舉掀起網友揣測，「豪哥」疑似就是指剛宣布轉戰味全龍的重砲陳子豪，也讓李珠珢可能加盟味全龍的傳聞再度被討論。

《三立新聞網》報導，有知情人士透露，小龍女啦啦隊昨天剛拍完女孩們的宣傳照，其中包括李多慧及林襄......等等，可惜的是，並沒有拍攝李珠珢的照片。至今李珠珢本人與味全龍球團官方都尚未發表立場。

李珠珢於IG發梗圖引發聯想。（翻攝自IG）李珠珢於IG發梗圖引發聯想。（翻攝自IG）

事實上，李珠珢日前就被發現，她將IG帳號從「my._.chuuu」改為「0724.32」（生日與背號），並在簡介中添加中英文姓名「LEE JUEUN 李珠珢」，自去年離開經紀公司APEX，並確定不再為韓國起亞虎應援後，李珠珢的未來去向備受關注。

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