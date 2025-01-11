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高爾宣期待幫女兒收紅包 計畫買黃金抗通膨

PIZZALI、高爾宣與王ADEN（記者王文麟攝）PIZZALI、高爾宣與王ADEN（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕高爾宣今與PIZZALI、王ADEN錄製《WE ARE我們的除夕夜》，月底是他與女兒第一次過年，身旁兩位好友紛紛在鏡頭前喊話說要包五位數紅包，而高爾宣也分享這次女兒收到的紅包不會幫她放銀行帳戶，畢竟近年通膨嚴重，計畫全部拿來買黃金。

高爾宣（記者王文麟攝）高爾宣（記者王文麟攝）

王ADEN過年要回台南陪伴家人，畢竟一年才返鄉一次，要好好珍惜與家人的相處時光；PIZZALI要回台中幫忙家裡的餐廳，與家人、顧客們一起度過春節；高爾宣則說因為今年家裡剛新添一名成員，期待看看女兒能收到多少紅包。

王ADEN（記者王文麟攝）王ADEN（記者王文麟攝）

3位今年在工作上都會推出新作品，要歌迷們期待，王ADEN補充說除了自己的單曲，也會協助高爾宣在音樂上的製作，很享受與其他2位一起工作的感覺；高爾宣期許3人可以組限定團，因為感情很好，這時PIZZALI突然大喊：「我們是一家人！」突兀的話瞬間讓場面尷尬，還好王ADEN見狀後馬上幽默化解。

PIZZALI（記者王文麟攝）PIZZALI（記者王文麟攝）

雖然女兒才出生2個月，高爾宣就被現場媒體問說，「女兒要多大才可以交男友」，他一臉困惑表示，女兒幼稚園時期可以有純純的愛，其實沒有特別想規定女兒，主要是好好保護自己就好。

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