陳曉捐助西藏震災「1細節」再傳分了陳妍希 網一看驚：還有吳奇隆

陳曉（左）與陳妍希婚變傳聞再次甚囂塵上。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希與中國演員陳曉結婚8年，從去年6月開始屢傳婚變，近日再被發現，陳曉低調捐助西藏震災時，有別於其他演藝圈夫妻檔「共同掛名」的方式，是以個人名義捐款，讓婚變傳聞再次甚囂塵上。

陳曉、吳奇隆被發現以個人名義捐款。（翻攝自微博）

中國西藏「日喀則市」7日發生強震，至少造成逾百人罹難，不少公眾人物第一時間出手賑災，而日前有網友從藝人韓紅基金會的網站上，找到捐款名單，發現陳曉是以個人名義捐款，與過去他們以夫妻名義捐款做善事的做法不同，該網友也發文驚呼，「你們看啊，感情好的夫妻，署名都是XX夫婦。但陳曉自己捐的，沒帶陳妍希」。另外，名單上只掛自己名字的，還有近期同樣婚變傳不停的吳奇隆。

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吳奇隆（左）與劉詩詩屢傳婚變。（翻攝自微博）

文章曝光後，立即掀起網友討論，「看來都有跡可循，都是有離婚傳聞的」、「吳奇隆沒帶是因為人家劉詩詩有自己單獨捐錢了」、「別人是一直都沒帶，陳曉是一直帶了，從2023年開始不帶了，情況不一樣不要混為一談好嘛」、「劉詩詩是通過其他管道捐款的」。

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