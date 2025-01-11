苦苓送別魚夫見「于美人痛哭」 玩笑說：我死了要流一樣多眼淚

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名政治漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日因肝癌辭世，享壽65歲，今（11日）上午在台南市立殯儀館明德廳舉行告別式，生前好友苦苓也到場致意；苦苓在臉書發文透露，在場外遇到女星于美人熱淚盈眶，並憶起與魚夫見的最後一面，感嘆「我們總在失去之後才覺得可惜、想要更珍惜」。

作家苦苓（左）、魚夫。 （翻攝自臉書）

苦苓今天在臉書PO文指出，從魚夫的告別式出來，看到于美人熱淚盈眶，而于美人一見到他們夫妻就哭得唏哩嘩啦。見此，他便開玩笑說，「將來我死了，妳也要流一樣多的眼淚才公平」，此言讓于美人直呼，「不要你死，送別老朋友太難受了」。

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苦苓進一步提到，他向于美人說，自己死後會捐大體，要她不用來送別。對此，于美人回應，不希望苦苓先離開，而苦苓也答應她盡量活久一點，還可以在她的告別式致詞，保證笑話不斷，把靈堂搞得很歡樂。此言一出，于美人才破涕為笑。

苦苓坦言，有一句話並未告訴于美人，即是「每一次相見，其實都可能是告別」，因為擔心她再度流淚。

苦苓憶起，之前在屏東和魚夫見面，言笑晏晏，自己以為還會經常碰到，「哪裡會想到竟然是最後一面⋯⋯為什麼我們總在失去之後才覺得可惜、想要更珍惜呢？」

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