（G）I-DLE雨琦公開續約真實原因！坦言：想賺錢早就回中國

（G）I-DLE中國籍成員雨琦。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國大勢女團（G）I-DLE在去年底的MMA頒獎典禮上宣布5人全體續約，讓粉絲驚喜不已。日前中國籍成員雨琦在節目中談起續約話題，她大方坦承收到許多中國公司的邀約，直言「如果想賺錢早就回去了」。

雨琦日前登上網路節目《面相學概論》暢談續約一事，她坦承收到許多中國公司的橄欖枝，面對中國市場的巨大誘惑，她認為如果只是為了賺錢，早就回中國發展，選擇續約的主因，是想繼續做自己喜歡的事。

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雨琦公開續約主因。（翻攝自YT）

回想起當初作為外國人參加韓國選秀的艱辛過程，雨琦坦言因此和家人起過爭執，「我那時候是成績優秀的學生，父母希望我能繼續念書，為了這個夢想和家人大吵，堅持來到韓國」，所以續約對她來說，不光是想和成員一起站在舞台上，同時也是相信自己選擇這條路是正確的。

事實上，（G）I-DLE在去年11月30日的「2024 Melon Music Awards」典禮上，首次奪下大獎「年度製作」，並在上台領獎致詞時，宣布繼續和經紀公司CUBE娛樂續約的消息，由於先前頻頻傳出不續約消息，此話一出瞬間引起全場歡呼，粉絲們也終於放下心中大石。

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