晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邪教教主「淫魔行徑」遭判17年！受害女星發聲：無法彌補

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓攝理教教主鄭明析以宗教之名，行性需求之實，性侵多名女信徒而入獄10年，但他在2018年出獄後依然不知悔改，再以洗腦方式性侵多名亞洲信徒，甚至稱自己是救世主「彌賽亞」，種種惡行在2023年拍成紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露；他9日遭法院宣判17年有期徒刑，對此，受害者之一的香港女星葉萱感嘆，「無法彌補我受到的傷害和所有痛苦」。

葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（翻攝自YouTube、X）葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（翻攝自YouTube、X）

綜合韓媒報導，1999年韓國警方對其性侵指控展開調查時，鄭明析便逃離韓國，且在台灣、香港和中國流亡了大約10年，並在期間犯下多起性侵案。之後他於2007年5月被中國警方逮捕，2008年2月被遣返韓國，被判處10年有期徒刑，並在2018年2月出獄。

然而，鄭明析出獄後仍持續性侵對多名女信徒，且對象涉及香港、澳洲、韓國籍女信徒，當時南韓檢方向負責審理此案的大田法院，以涉嫌性侵等罪名進行了審判，請求判處鄭明析30年有期徒刑。案件一審時，法院曾判處鄭明析23年有期徒刑，但二審將刑期減至17年。

韓國最高法院9日進行最終宣判，判處其有期徒刑17年，並裁定附加執行配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年個人資訊公開、10年禁止從事兒童和青少年相關機構工作等懲處措施。

葉萱。（翻攝自Netflix）葉萱。（翻攝自Netflix）

對此，葉萱和《以神之名：信仰的背叛》製作人曹聖鉉開記者會回應此事，她直言，「受到的傷害和過去所經歷的痛苦，並不會因為17年的判決而完全被彌補」，但是為再也不會有人被鄭明析傷害而感到開心。

相關新聞：韓邪教主誇她「又大又漂亮」  受害女子竟成性侵幫兇

葉萱坦言，「我在香港因為這件事，精神上受到負面影響。消息曝光後，我找不到工作」，也因為工作的關係，讓她對於未來充滿不確定，如今事件告一段落，「我想我可以重新開始了」。她也喊話其他受害者，「我完成了我的戰鬥，你們也可以的，加油」。

相關新聞：韓邪教淫魔鄭明析最終宣判出爐！ 17年有期徒刑、電子腳鐐監控15年

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中