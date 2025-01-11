邪教教主「淫魔行徑」遭判17年！受害女星發聲：無法彌補

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓攝理教教主鄭明析以宗教之名，行性需求之實，性侵多名女信徒而入獄10年，但他在2018年出獄後依然不知悔改，再以洗腦方式性侵多名亞洲信徒，甚至稱自己是救世主「彌賽亞」，種種惡行在2023年拍成紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露；他9日遭法院宣判17年有期徒刑，對此，受害者之一的香港女星葉萱感嘆，「無法彌補我受到的傷害和所有痛苦」。

葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（翻攝自YouTube、X）

綜合韓媒報導，1999年韓國警方對其性侵指控展開調查時，鄭明析便逃離韓國，且在台灣、香港和中國流亡了大約10年，並在期間犯下多起性侵案。之後他於2007年5月被中國警方逮捕，2008年2月被遣返韓國，被判處10年有期徒刑，並在2018年2月出獄。

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然而，鄭明析出獄後仍持續性侵對多名女信徒，且對象涉及香港、澳洲、韓國籍女信徒，當時南韓檢方向負責審理此案的大田法院，以涉嫌性侵等罪名進行了審判，請求判處鄭明析30年有期徒刑。案件一審時，法院曾判處鄭明析23年有期徒刑，但二審將刑期減至17年。

韓國最高法院9日進行最終宣判，判處其有期徒刑17年，並裁定附加執行配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年個人資訊公開、10年禁止從事兒童和青少年相關機構工作等懲處措施。

葉萱。（翻攝自Netflix）

對此，葉萱和《以神之名：信仰的背叛》製作人曹聖鉉開記者會回應此事，她直言，「受到的傷害和過去所經歷的痛苦，並不會因為17年的判決而完全被彌補」，但是為再也不會有人被鄭明析傷害而感到開心。

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葉萱坦言，「我在香港因為這件事，精神上受到負面影響。消息曝光後，我找不到工作」，也因為工作的關係，讓她對於未來充滿不確定，如今事件告一段落，「我想我可以重新開始了」。她也喊話其他受害者，「我完成了我的戰鬥，你們也可以的，加油」。

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