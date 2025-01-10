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龍千玉喊陽帆「幫我脫」現場暴動！錄影突遇難題反應曝光

龍千玉一襲白色西裝搭配淡粉色毛絨長外套登場。（民視提供）龍千玉一襲白色西裝搭配淡粉色毛絨長外套登場。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週邀請到台語天后龍千玉來到節目，龍千玉一襲白色西裝搭配淡粉色毛絨長外套，帶來《第三杯酒》讓全場聽得如痴如醉，一出場就氣勢十足、還脫下外套，陽帆則直呼：「怎麼自己脫下外套，有點可惜」，沒想到幽默的龍千玉回答：「應該找帆哥幫我脫」，讓見過大風大浪的陽帆突然臉紅害羞。

龍千玉在節目中接連帶來多首歌曲，更演唱新歌《尚水的愛》也是民視八點檔《好運來》主題曲，白冰冰稱讚她的作品創下許多台語歌奇蹟，像是情歌《男人情女人心》成為對唱情歌國歌一樣，今日主題更是「龍式經典傳唱金曲」來迎接大牌天后駕臨節目。

陽帆（左起）、龍千玉、白冰冰互動有趣。（民視提供）陽帆（左起）、龍千玉、白冰冰互動有趣。（民視提供）

龍千玉看到後輩麗小花、莊振凱、明亮等歌手們詮釋她的歌曲，龍千玉感性的說：「很感謝大家把我的歌唱這麼好，很像走進時光隧道，一路走來人生舞台起伏高低不斷，很有感觸」，而且要選出一位最愛的演唱，讓她直呼太難，「而且現在要我跟大家比賽，我可能不會贏！」語出驚人讓全場驚呼她太謙虛了。

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