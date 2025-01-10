狠砸6000萬！蘇打綠復刻奪回全部版權 吳青峰霸氣揭內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠霸氣奪回歌曲版權，耗時3年重製，完成了10張專輯擴展至21張的驚人壯舉，今天他們在電影院舉辦復刻計畫最終章《冬 未了（蘇打綠版）》記者會，宣布「二十年一刻」2025巡演續航，他們2月唱完台北小巨蛋的演出，最終站5月首登日本武道館開唱。

蘇打綠在電影院舉辦復刻計畫最終章《冬 未了（蘇打綠版）》記者會 。（蘇打綠有限公司提供）

對於迎來復刻專輯的最終章，團員透露《冬 未了（蘇打綠版）》的專輯花費，已經抵過《春》、《夏》、《秋》等復刻專輯三張加總的預算。

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據悉，《冬 未了（蘇打綠版）》的製作費已經超過台幣6000萬，讓團內負責財務的馨儀忍不住苦笑說：「不要逼我。」

儘管《冬 未了（蘇打綠版）》專輯的製作超出預算，團員依舊甘之如飴好，主唱吳青峰更笑說：「比起以前被騙的這都不算什麼啦，預算放在對的地方，很值得。」

除了完成復刻計畫，蘇打綠下月「二十年一刻」2025世界巡演將再度啟航，先是從台北小巨蛋出發，接著到新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦及柏林開唱，每站都會演唱一首新歌。

蘇打綠巡演將繼續啟航，還要登上日本武道館。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠也透露，在柏林製作復刻專輯期間，特地抽空場勘演唱會場地「Tempodrom」，分享這座如馬戲團帳篷般的戲劇化建築外觀，直呼與〈未了〉MV的嘗試完美呼應。

對於即將展開的巡演，蘇打綠表示，每一站都有客製化量身打造的專屬內容，不忘呼籲：「好怕票賣不完，希望大家趕快搶票！」

而蘇打綠也將解鎖，5月29日登上日本武道館開唱，時間正是在蘇打綠日（5月30日）的前一晚，頗有紀念意義。

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