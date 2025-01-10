中國男星被騙到泰國淪「豬仔」 陳奕迅宣布取消曼谷演唱會

〔記者陽昕翰／台北報導〕中國藝人王星近日遭誘騙到泰國拍戲，結果被載到緬甸最黑園區當「豬仔」，差點發生危險，而金曲歌王陳奕迅原定2月在泰國曼谷IMPACT ARENA開唱，今天宣布演唱會取消。

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陳奕迅取消泰國曼谷演唱會。（環球音樂提供）

陳奕迅的演唱會主辦單位，宣布2月在曼谷舉辦的「陳奕迅 FEARand DREAMS 世界巡迴演唱會」。

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其實陳奕迅的曼谷演唱會門票去年已經完售，主辦單位表示，考量到中國以及來自各地的歌迷前往泰國的安全問題，與陳奕迅、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，決定取消曼谷站演唱會，今起開放退票。

對此，陳奕迅的經紀人甘菁菁表示，確實連日來看了很多新聞，大家就此事件進行商討， 「不想世界各地任何歌迷、或其家人，為到泰國看演唱會引發人生安全的擔心，所以決定再尋覓合適時間，再到當地開演唱會。」

甘菁菁也說，「當然我們都知道，有很多當地泰國移民及華僑等等對這次取消非常失望，真是十分抱歉，希望將來有一天可以再去。」

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