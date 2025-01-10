艾成離世2年 王瞳否認有戀情...苦嘆「好像沒人敢追我」

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳日前與艾成生前所屬「霸氣樂團」代班鍵盤手捲毛爆祕戀1年，事後透過經紀公司否認，她今（10日）出席新店開幕活動，再度否認戀情，同時也苦笑說：「好像沒有人敢追我。」

王瞳。（記者陳奕全攝）

王瞳坦言，「（艾成離世）這2年，我經歷大大小小的活動，逢年過節都會有『他真的不在了』的感覺，會向自己做心裡建設。他現在變成一種開關，我知道他不在了，我接受了。」每當想起艾成時，她會讓自己很健康的哭出來，也會跟自己說「哭完就好了，沒事，繼續往前走。」透露剛剛來的路上聽著艾成常自彈自唱的《命中注定》，突然就哭了起來，「我現在滿自在、滿享受現在，試著去適應、接受每一種心情，去接住自己的悲傷、憤怒。」

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王瞳。（記者陳奕全攝）

對於前陣子傳出戀情，王瞳笑說烏龍緋聞，「他只是我的老師，2016年就給他上課了。」她表示當時她和《愛的榮耀》的「蔡家人」錦雯、姚黛瑋、藍葦華、曾子益、宮美樂在綠島跨年，大家得知都是「笑爛」。王瞳談到，前陣子有圈內朋友介紹對象，互相了解3個月，對方就突然消失，之後就看到對方在社群媒體秀出「穩定交往中」，她說：「我發現，好像沒有人敢追我，可能覺得我追求者滿多的，真的完全沒有。對於戀情、生小孩大家比我還急，我是順其自然。」

艾叻沙LOVE LAKSA開幕；王瞳（左起）、宮美樂、姚黛瑋。（記者陳奕全攝）

為紀念亡夫艾成，並延續其對美食的熱情，「艾叻沙」品牌10日推出全新品牌「艾叻沙LOVE LAKSA」，並於新北市蘆洲區舉行的開幕儀式。品牌創始人王瞳親自出席，合作夥伴堂哥吳京澤以及這一次加入展店的樂釜餐飲集團兼艾叻沙品牌執行長Jason與眾多演藝圈好友一同為新店面揭幕，場面溫馨感人。

「艾叻沙」是艾成生前與姐夫以及王瞳堂哥吳京澤一起創立的馬來西亞風味餐廳，以獨特的砂勞越叻沙聞名。如今，王瞳接下重任，繼續傳承艾成的美食夢。她在開幕儀式上表示：「艾成對美食充滿熱情，他希望將家鄉的味道分享給更多人。很感動一路走來很多人的幫忙，希望『艾叻沙』這個品牌可以遍地開花。」

多位王瞳的演藝圈好友到場站台開幕活動。（記者陳奕全攝）

王瞳特別邀請多位演藝圈好友到場站台，包括吳皓昇、江俊翰、傅子純、白家綺、吳東諺、姚黛瑋、錦雯、阿龐、馬國畢、方琦、許仁杰、洪毛、黃少谷、張家瑋、顏曉筠、謝京穎、周宇柔、宮美樂、楊皓崴、阿甘、小鹿等。此外，還有音樂好友楊蒨時、林道遠、楊淨宇、黃國倫、寇乃馨等圈內好友共襄盛舉，現場溫馨感人。

開幕儀式上，眾星好友們不僅分享對艾叻沙的感受及祝福，更希望「艾叻沙」能夠繼續傳承艾成的美食精神。歌手張芸慈與廖志良更特別演唱歌曲「重生」，為活動增添了溫馨感人的氛圍。

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