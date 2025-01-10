佳偶變怨偶！理科太太違反個資法出庭 再批John流「鱷魚的眼淚」

〔記者溫于德／台北報導〕「理科太太」陳映彤4年前與前夫John打親權訴訟，將寫有John的病歷和用藥等特種個資紙條，提供給家事法庭當證據，理科太太事後被依違反個人資料保護法起訴；台北地院今再度開庭審理，並傳喚John與陳姓心理師作證。庭後理科太太批John當庭流下「鱷魚的眼淚」。

理科太太庭後批John當庭流下鱷魚的眼淚。（記者溫于德攝）

理科太太說，透過陳姓心理師的證詞可知，就是一張紙條、並非醫療證明，因此不具任何診斷、判斷的意義，且紙條是在不公開的家事法庭透過律師呈給法官，其他人不會看到，因此不會影響到John，況比起John把相關資料亂傳給網友，才是洩漏個資；理科太太並批John作證流的是「鱷魚的眼淚」。

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4年前理科太太與John經法院調解離婚，仍有親權等訴訟在法院審理中，然理科太太涉未經同意，私自取得陳姓心理師出具記載John病況及用藥資料的紙條：理科太太3年前再將此項個資紙條提供給家事法官作為證據，因此被John控告違反個資法，檢方偵結起訴理科太太。

北院今天再度開庭，John泣訴作證透過翻譯提到：「我想說我有可能沒辦法再見到家人了」，他從未想過有人能夠從他身邊帶走家人，他不是台灣人，但在每個地方應該都能期待相關問題受到保密。

理科太太前夫John今到庭作證。（記者溫于德攝）

陳姓心裡師證稱，John到台灣後不懂中文、太太懂中文。陳表示，她是好意寫下紙條，「只是一張紙條，沒有任何法律效力，非常單純』，且看診掛號時用的是假名，不知道真名。

承審法官庭末定本月17日會再度開庭，當天將傳喚替理科太太製作影片的吳女，以及理科太太的徐姓司機作證，藉此證明John自行對外公開病史，以及John於6年前請徐多次前往診所領藥等。

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