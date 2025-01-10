又是手滑惹禍！IVE安兪真「換臉不雅照」遭官方轉發 經紀公司急道歉

IVE人氣成員安兪真。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團IVE自出道以來就話題不斷，不過近日卻遭到黑粉利用AI換臉合成不雅照，怎料，昨（9）經紀公司STARSHIP娛樂的微博帳號竟意外轉發成員安兪真的合成不雅照，引起粉絲氣炸。

STARSHIP娛樂的官方微博帳號失誤轉發成員安兪真的AI換臉不雅照。（翻攝自微博）

STARSHIP娛樂的官方微博帳號在昨日突然轉發一組安兪真遭AI換臉的色照，儘管第一時間刪除，但早已被許多網友截圖瘋傳。對此，STARSHIP娛樂隨即發布聲明道歉，指出是工作人員在檢舉惡意貼文時發生的意外，並向所有因為該文章受到冒犯的藝人及粉絲致歉，承諾未來會更加重視帳號管理，避免此類錯誤再次發生。

請繼續往下閱讀...

STARSHIP娛樂發文致歉。（翻攝自微博）

事件發生後，許多粉絲認為這是對安兪真的二次傷害，並對於STARSHIP娛樂的說法並不買單，「給安兪真道歉，需要鄭重的、各個平台的、確切的道歉，而不是模糊其詞的可能給成員帶來困擾」、「這對安兪眞太過分了」、「請好好道歉並且開除員工」、「非常爛的藉口」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法