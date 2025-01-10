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娛樂 最新消息

鬼鬼無預警宣布當媽！ 王子聽後超震驚：她是跟誰啊？

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「鬼鬼」吳映潔消失多時，今（10）日突然在社群宣布懷孕當媽的好消息，並公開了孕照，震驚許多粉絲。對此，與她有19年友誼的好哥們「王子」邱勝翊似乎事先也不知情，在聽聞喜訊後當場嚇傻。

「王子」邱勝翊（左）、「鬼鬼」吳映潔。（資料照、翻攝自IG）「王子」邱勝翊（左）、「鬼鬼」吳映潔。（資料照、翻攝自IG）

鬼鬼今天突然在社群宣布懷孕當媽的好消息，並公開了孕照，「讓自己慢下腳步，好好休息，好好孕育，好好兩個心臟一起呼吸著，好好記得這一切，好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們！」

據《TVBS新聞網》報導，王子和威廉、小煜、敖犬、小杰、阿緯及朵拉正在日本錄製節目，他聽聞鬼鬼生女的喜訊後，第一時間震驚不已，直問「她是跟誰啊？」並強調自己並不知情。

其他棒棒堂男孩得知鬼鬼PO出孕照後，紛紛至社群確認此事，相當好奇另一半身分是誰？王子直呼，「不是我的！」更邀大家一起拍片恭喜。王子還詢問威廉，「你的嗎？」威廉搖頭否認，棒棒堂男孩一起喊，「都不是我們的！恭喜吳映潔！」

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