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娛樂 電視

陳鴻母失智症「母子露面曝近況」 揭家族病史：多一天賺一天

〔記者林欣穎／台北報導〕陳鴻過去主持美食節目深受婆媽喜愛，有師奶殺手稱號，儘管已經邁入60歲依舊保養得超凍齡，近期陳鴻在《聚焦2.0》首度提及母親罹患失智症的心路歷程，當天媽媽也現身攝影棚陪伴錄影，陳鴻透露母親確診失智症後經常感到嗜睡，常常一睡就廢寢忘食，為專心照料母親陳鴻時時刻刻陪伴，並在節目中感性的說：「我要學著轉念，現在是多一天賺一天，我要給她滿滿的安全感！」

陳鴻有家族史，外婆與媽媽都有罹患失智症。（年代提供）陳鴻有家族史，外婆與媽媽都有罹患失智症。（年代提供）

陳鴻媽媽今年83歲，去年麻醉動完手術後發現有健忘、情緒不穩的情況，陳鴻初期以為是麻醉後遺症，未料經過醫師診斷竟是罹患中重度失智症，這消息讓陳鴻大受打擊，這些日子他感受到失智的母親像是個小女孩，需要耐心理解她的情緒和需求。

神經科鄔定宇醫師現場簡易檢測，發現陳鴻媽媽沒有日期概念、短期記憶能力較弱，陳鴻說跨年夜當天媽媽竟然梳妝打扮說要去拜天公，顯然對時間概念已經混亂，種種跡象讓陳鴻自覺必須勇敢面對生命課題。

陳鴻（左）與媽媽共同錄製《聚焦2.0》，首度分享母親罹患失智症心路歷程。（年代提供）陳鴻（左）與媽媽共同錄製《聚焦2.0》，首度分享母親罹患失智症心路歷程。（年代提供）

陳鴻提及他有家族病史，外婆曾罹患巴金森氏症，過去親眼看著媽媽細心照料，如今換媽媽確診失智症，陳鴻決定轉念要好好陪伴媽媽度過每一天。家醫科王姿允醫師提醒，日常生活中均衡攝取營養素相當重要，若營養攝取不足當心罹患「營養失衡型失智症」，所以平時可以多吃豆類、乳製品、菇類或木耳等健康食材，補充體內蛋白質、維生素和鐵質等營養素來維持身體機能，以防失智症上門。

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