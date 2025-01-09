宋仲基、宋慧喬被虧「隔空交火」拚人氣！和「他」交往全假的

〔記者鍾志均／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬曾是令人羨慕的佳偶，卻在2019年離婚，如今宋仲基再婚，手抱兩孩子，宋慧喬沒傳出新戀情，努力拚事業；兩人近來正好都替主演新片宣傳，被網友虧「隔空交火」，暗自較勁意味濃厚。

宋仲基（左）、宋慧喬最近各自上節目宣傳，粉絲虧隔空PK。（翻攝自X、IG）

直到去年，雙宋離婚的傳聞仍然滿天飛，宋仲基再婚短短一年多，接連迎接兒女出世，於是網友大膽猜測，兩人為了孩子談不攏；最近宋仲基上節目，不避諱提到愛妻時暱稱用韓文「親愛的」，秒變「炫妻狂魔」。

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除了宋仲基大方談再婚妻，宋慧喬在劉在錫的《劉QUIZ ON THE BLOCK》也談到緋聞男友暨合作過《藍色生死戀》的宋承憲，透露除了現在還會喊她角色名「恩熙」，私下見面時，更還會播該劇OST，讓宋慧喬直言真的受夠了。

至於出道多年，宋慧喬曾表示不會和前任聯繫，更不可能公開談論，至於這次在節目中談及宋承憲，證實兩人當年誤傳的「緋聞」不攻自破。

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