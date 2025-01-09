（影）新年驚喜！周杰倫法國耍浪漫 太陽之子發威出現神奇一幕

周杰倫（左）與師弟派偉俊合作新歌《Six Degrees》。（杰威爾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天王「周董」周杰倫祭出新年驚喜，與師弟派偉俊合唱的新歌《Six Degrees》正式上線，這首歌是派偉俊寫的曲，周董談到：「以往我跟別人合唱，幾乎都是自己寫歌，這次嘗試唱別人的作品是一種新的嘗試。」還挑戰了英文歌詞。

這首浪漫情歌的誕生過程非常有趣，本來派偉俊將自己經紀人隨意亂哼的旋律倒著播放，發現旋律很好玩，進而成為新歌靈感之一，還有周董聯合助理惡整化妝師的過程，派偉俊也有求必應的將化妝師的聲音採樣成製作素材。

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前陣子師徒兩人在IG上互動頻頻，派偉俊把自己創作的新歌給周董聽，周董覺得這首歌的音樂很不錯，更主動提出要錄製這首新歌。

周杰倫帥氣拍攝新歌MV。（杰威爾提供）

周董與師弟相隔9年再次合唱，合作的過程中，有次派偉俊拿著手機收音，請電話另一端的師兄聽一下編曲，派偉俊說：「杰倫哥超厲害的，只是手機收音他就聽到很多細節，真的太佩服他的絕對音感了，很感謝他在編曲上給蠻多想法。」

身為歌壇天王的周董，從不吝提攜後進，他說：「很偶然的一次聽到小派分享的創作，我覺得蠻好聽的，他很常跟年輕歌手合作，看到他成功很開心！」

這首抒情R&B曲風的新歌，以簡單的吉他和弦，雙人聲交織，營造出愜意卻雋永的聽感，MV劇情以一對兩小無猜的孩子開場，從兒時的調皮、互相捉弄，到青年時的熱戀共舞，最後是年老的守護與陪伴，取代鮮花與鑽石的是一隻隨處可見的布偶熊，見證了這份一輩子的感情。

周杰倫在法國拍攝新歌MV。（杰威爾提供）

團隊在法國拍攝《Six Degrees》 MV，導演蔡威澤特地選在遊客較少熟知的地方取景，像是特魯維爾的濱海小鎮拍攝，以呈現劇情中的生活感。

周董在拍攝時，本來有場海灘場景遇到壞天氣，團隊行程又很趕，若是錯過就沒辦法再回頭來拍，而周董果然不負「太陽之子」的稱號，正當導演組現場場勘都已絕望之際，天王堅持抵達現場時，密布的烏雲忽然從中間打開撒下一縷光，製作團隊在現場目睹了這神奇的一幕，馬上開機順利完成拍攝。

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