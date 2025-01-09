奶粉集合！「啦啦隊IU」奶昔瘋狂灑糖秀咪咪

職棒富邦悍將啦啦隊成員「奶昔」黃采鈺。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職棒富邦悍將啦啦隊成員「奶昔」黃采鈺近日推出個人第二本寫真桌曆《昔甜昔美》，以獨特「男友純愛視角」拍出奶昔的甜美與韻味，也讓「奶粉」迅速增加，讓奶昔笑得更甜蜜。

奶昔這次再寫真桌曆加入更多男友視角照片。（翻攝自IG）

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奶昔在粉絲之間有「啦啦隊IU」稱號，她除了活力十足之外，最讓人印象深刻的就是甜美的笑容還有S型的性感身材。先前奶昔就曾經拍過一次寫真桌曆《絕不可昔》，開賣半小時就突破百組銷售成績，這次再出擊，更讓人好奇這回又會帶來什麼驚喜。

奶昔在粉絲之間有「啦啦隊IU」稱號。（翻攝自IG）

這次的寫真桌曆強調乃昔甜美、迷人且更加成熟的韻味，除此之外，也加入更多日常生活的男友視角，每一張都在舉手投足之間不經意展現出性感與魅力。奶昔本人也向奶粉喊話，希望自己能成為奶粉2025年最甜蜜的陪伴。

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